Torino, 16 novembre 2026 – Flavio Cobolli ci prova, combatte, da tutto. Ma con Daniil Medvedev non basta. Il tennista azzurro perde all’esordio alle Atp Finals contro il russo, attuale numero 5 del ranking Atp, in due set. All’Inalpi Arena di Torino finisce 7-6 6-3 in un’ora e 24 minuti di gioco, caratterizzati dalla solidità del russo al servizio. Il pubblico è tutto per Cobolli e Flavio apprezza, ma Medvedev non concede spiragli e soprattutto palle break, nonostante un primo set chiuso al tie-break (7-4). Medvedev strappa il primo break nel settimo game del secondo set, portandosi sul 4-3 per prendere poi il largo e chiudere la sfida.