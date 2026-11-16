ATP Finals 2026, Cobolli combatte all’esordio ma vince Medvedev in due set
Il tennista italiano lotta, ci prova ma il russo concede pochi spiragli
Torino, 16 novembre 2026 – Flavio Cobolli ci prova, combatte, da tutto. Ma con Daniil Medvedev non basta. Il tennista azzurro perde all’esordio alle Atp Finals contro il russo, attuale numero 5 del ranking Atp, in due set. All’Inalpi Arena di Torino finisce 7-6 6-3 in un’ora e 24 minuti di gioco, caratterizzati dalla solidità del russo al servizio. Il pubblico è tutto per Cobolli e Flavio apprezza, ma Medvedev non concede spiragli e soprattutto palle break, nonostante un primo set chiuso al tie-break (7-4). Medvedev strappa il primo break nel settimo game del secondo set, portandosi sul 4-3 per prendere poi il largo e chiudere la sfida.
Mercoledì, il russo si giocherà il primato nel girone contro Alcaraz. Cobolli se la vedrà invece contro Tiafoe per il dentro o fuori e cercare di strappare un successo fondamentale per restare ancora in corsa nell’ultimo match del gruppo Ivan Lend.
Nel primo match di giornata, Alcaraz ha battuto Tiafoe in due set (con un doppio 6-2, in un’ora e 9 minuti di gioco).
(Fonte Adnkronos)
Foto IPA/adnkronos.com (da adnkronos.com)
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