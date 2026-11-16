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Blitz della Guardia di Finanza a Roma: sgominate tre organizzazioni criminali dedite al traffico di droga
Le indagini della GdF capitolina portano all’arresto di 18 persone e al sequestro di oltre 1.135 kg di sostanze stupefacenti
Roma, 16 novembre 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su delega della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), hanno portato a termine un’operazione di vasta portata contro tre sodalizi criminali attivi nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti e nel riciclaggio di capitali illeciti. L’azione, scaturita da un’ordinanza del Tribunale di Roma – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), ha portato all’emissione di 18 misure cautelari in carcere e all’arresto in flagranza di 9 persone, con il sequestro di oltre 1.135 chilogrammi di droga (cocaina, hashish e marijuana) e la scoperta di un sofisticato sistema di riciclaggio tramite il metodo del “FEI CH’IEN”.
L’operazione e le organizzazioni colpite
Le indagini, condotte dalla Sezione Grandi Operazioni Antidroga (G.O.A.) del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, hanno svelato l’operatività di tre distinte organizzazioni criminali attive tra il 2022 e il 2024, dedite al traffico transnazionale di droga e al riciclaggio dei proventi illeciti.
- Primo sodalizio: guidato da due narcotrafficanti italiani rifugiati in Spagna per sfuggire a precedenti provvedimenti giudiziari, era strutturato in due “cellule” operative a Roma (quartieri Magliana, Trullo, San Basilio, Pietralata, Annibaliano e Primavalle) e nell’area pontina. La droga veniva importata dalla Spagna tramite autoarticolati con doppiofondo e custodita in abitazioni, garage o cantine prima della distribuzione sul mercato capitolino.
- Secondo sodalizio: composto da corrieri e custodi pregiudicati, si occupava della ricezione di cocaina trasportata in autoarticolati con doppiofondo meccanico, per poi stoccare la sostanza in siti della zona industriale della Magliana, Portuense e Acilia e distribuirla a Roma.
- Terzo sodalizio: promosso da un broker romano, si dedicava alla compravendita di droga “Tusi” (o “cocaina rosa”), un pericoloso cocktail di ketamina, MDMA e caffeina, venduto a prezzi tra i 300 e 400 euro al grammo e spacciato come sostanza psichedelica pura. Questa sostanza, altamente tossica, può causare gravi crisi psicotiche, allucinazioni e overdose.
Durante le indagini, sono stati arrestati due dei principali latitanti: uno intercettato dalla polizia spagnola a Barcellona nel luglio 2024, l’altro arrestato a Fiumicino nel giugno 2026 dopo l’estradizione dalla Spagna, su mandato di arresto europeo.
Il sistema di riciclaggio e i sequestri
Le indagini hanno permesso di ricostruire il flusso di denaro derivante dal narcotraffico, con consegne di contante per circa 1 milione di euro, di cui 500.000 affidati a cittadini cinesi dell’Esquilino per il trasferimento all’estero tramite il sistema “FEI CH’IEN” (“denaro volante”), un metodo di riciclaggio informale utilizzato dalle organizzazioni criminali per aggirare i controlli finanziari.
Complessivamente, sono stati sequestrati 1.135 kg di droga, con un valore stimato di oltre 38 milioni di euro per le organizzazioni criminali. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo della Guardia di Finanza, che mira a colpire non solo il traffico di droga, ma l’intera catena produttiva del crimine organizzato, dalla fornitura internazionale al riciclaggio dei proventi illeciti.
L’operazione rappresenta un colpo significativo alle reti criminali transnazionali che operano nella Capitale, smantellando una complessa struttura dedita al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio di capitali. L’uso di metodi sofisticati di riciclaggio, come il “FEI CH’IEN”, evidenzia la necessità di un approccio integrato tra forze di polizia e autorità giudiziarie per contrastare le economie illegali.