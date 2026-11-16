Blitz della Guardia di Finanza a Roma: sgominate tre organizzazioni criminali dedite al traffico di droga

Roma, 16 novembre 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su delega della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), hanno portato a termine un’operazione di vasta portata contro tre sodalizi criminali attivi nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti e nel riciclaggio di capitali illeciti. L’azione, scaturita da un’ordinanza del Tribunale di Roma – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), ha portato all’emissione di 18 misure cautelari in carcere e all’arresto in flagranza di 9 persone, con il sequestro di oltre 1.135 chilogrammi di droga (cocaina, hashish e marijuana) e la scoperta di un sofisticato sistema di riciclaggio tramite il metodo del “FEI CH’IEN”.