Elezioni Roma 2027, Rocca attacca Gualtieri: “Il disagio sociale cresce”. Il nodo Angelilli

Roma, 16 novembre 2026 – “Vedo un disagio sociale che cresce”. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, critica l’amministrazione di Roberto Gualtieri e indica nelle periferie e nelle politiche di inclusione una delle principali sfide per il prossimo sindaco della Capitale. Parole pronunciate a margine dell’evento per i 50 anni di Cotral, mentre si avvicinano le elezioni comunali di Roma del 2027 e il centrodestra deve ancora sciogliere il nodo della candidatura di Roberta Angelilli.

Interpellato sulle priorità della futura amministrazione capitolina e sulle criticità dell’attuale governo cittadino, Rocca ha richiamato l’attenzione sulle disuguaglianze tra i quartieri e sulla necessità di rafforzare gli interventi nelle aree più fragili. “In una città come Roma non è pensabile questo livello di disagio. Bisogna intervenire di più sulle periferie e su quelle aree sulle quali più volte era intervenuto Papa Francesco, sottolineando la necessità di essere presenti e attenti, creando opportunità. Questa è la priorità per Roma”, ha dichiarato il governatore.

Rocca critica Gualtieri: “A Roma un divario enorme tra quartieri”

Il presidente della Regione ha collegato il tema delle disuguaglianze sociali agli investimenti destinati alla Capitale, sottolineando come le infrastrutture debbano contribuire anche a migliorare le condizioni delle comunità. “I governi Draghi e Meloni hanno messo centinaia di milioni di euro su opere e infrastrutture che però devono collegare le comunità ed essere elemento di ricchezza”, ha osservato Rocca.

Da qui la critica alla situazione sociale della città: “Io invece vedo un disagio sociale che cresce e su questo occorre dare delle risposte. Roma presenta tante difficoltà oggettive per chiunque la governi, ma vedere un divario enorme tra quartieri è un tema che va assolutamente affrontato”.

Per Rocca, dunque, il rafforzamento delle politiche sociali e la riduzione delle distanze tra centro e periferie dovranno rappresentare una priorità per chi guiderà il Campidoglio dopo le elezioni del 2027.

Roma 2027, la candidatura di Angelilli e il possibile rimpasto

Sul fronte elettorale resta aperta la scelta del candidato sindaco del centrodestra. Tra le ipotesi figura Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, indicata come possibile sfidante del sindaco uscente Roberto Gualtieri. La candidatura non è stata ancora ufficializzata e, secondo le indiscrezioni riportate, l’annuncio potrebbe arrivare a dicembre durante Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia.

Un’eventuale discesa in campo di Angelilli aprirebbe anche una questione all’interno della Giunta regionale: la vicepresidente manterrebbe le proprie deleghe durante la campagna elettorale oppure si renderebbe necessario un rimpasto? Su questo punto Rocca non ha anticipato alcuna decisione.