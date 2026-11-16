L'INTERVENTO|
Elezioni Roma 2027, Rocca attacca Gualtieri: “Il disagio sociale cresce”. Il nodo Angelilli
Affondo del governatore: “Divario enorme tra quartieri”. Aleggia il mistero sulla candidatura a sindaco della vice presidente
Roma, 16 novembre 2026 – “Vedo un disagio sociale che cresce”. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, critica l’amministrazione di Roberto Gualtieri e indica nelle periferie e nelle politiche di inclusione una delle principali sfide per il prossimo sindaco della Capitale. Parole pronunciate a margine dell’evento per i 50 anni di Cotral, mentre si avvicinano le elezioni comunali di Roma del 2027 e il centrodestra deve ancora sciogliere il nodo della candidatura di Roberta Angelilli.
Interpellato sulle priorità della futura amministrazione capitolina e sulle criticità dell’attuale governo cittadino, Rocca ha richiamato l’attenzione sulle disuguaglianze tra i quartieri e sulla necessità di rafforzare gli interventi nelle aree più fragili. “In una città come Roma non è pensabile questo livello di disagio. Bisogna intervenire di più sulle periferie e su quelle aree sulle quali più volte era intervenuto Papa Francesco, sottolineando la necessità di essere presenti e attenti, creando opportunità. Questa è la priorità per Roma”, ha dichiarato il governatore.
Rocca critica Gualtieri: “A Roma un divario enorme tra quartieri”
Il presidente della Regione ha collegato il tema delle disuguaglianze sociali agli investimenti destinati alla Capitale, sottolineando come le infrastrutture debbano contribuire anche a migliorare le condizioni delle comunità. “I governi Draghi e Meloni hanno messo centinaia di milioni di euro su opere e infrastrutture che però devono collegare le comunità ed essere elemento di ricchezza”, ha osservato Rocca.
Da qui la critica alla situazione sociale della città: “Io invece vedo un disagio sociale che cresce e su questo occorre dare delle risposte. Roma presenta tante difficoltà oggettive per chiunque la governi, ma vedere un divario enorme tra quartieri è un tema che va assolutamente affrontato”.
Per Rocca, dunque, il rafforzamento delle politiche sociali e la riduzione delle distanze tra centro e periferie dovranno rappresentare una priorità per chi guiderà il Campidoglio dopo le elezioni del 2027.
Roma 2027, la candidatura di Angelilli e il possibile rimpasto
Sul fronte elettorale resta aperta la scelta del candidato sindaco del centrodestra. Tra le ipotesi figura Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, indicata come possibile sfidante del sindaco uscente Roberto Gualtieri. La candidatura non è stata ancora ufficializzata e, secondo le indiscrezioni riportate, l’annuncio potrebbe arrivare a dicembre durante Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia.
Un’eventuale discesa in campo di Angelilli aprirebbe anche una questione all’interno della Giunta regionale: la vicepresidente manterrebbe le proprie deleghe durante la campagna elettorale oppure si renderebbe necessario un rimpasto? Su questo punto Rocca non ha anticipato alcuna decisione.
“Non ho mai parlato con Roberta di questo tema. Prima facciamo in modo che si sciolga il nodo e poi affronteremo il problema del suo ruolo di responsabilità in giunta”, ha risposto il governatore.