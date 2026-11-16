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Eur-Vallerano, lavori in via Luigi Chiarini dal 16 al 30 novembre: senso unico alternato e divieti di sosta
Le disposizioni resteranno in vigore durante il periodo dei lavori e riguarderanno sia la possibilità di parcheggiare sia le modalità di attraversamento del tratto interessato dal cantiere
Roma, 16 novembre 2026 – Lavori di scavo in via Luigi Chiarini fino al 30 novembre 2026, con modifiche alla viabilità, divieti di parcheggio e limitazioni alla circolazione. Gli interventi interessano la strada a partire dall’intersezione con via M. Marchesi, dove è prevista una riduzione dello spazio disponibile per il transito dei veicoli. Per gli automobilisti cambiano le regole di circolazione: senso unico alternato, divieto di sosta con rimozione forzata e limite di velocità a 30 km/h.
Le disposizioni resteranno in vigore durante il periodo dei lavori e riguarderanno sia la possibilità di parcheggiare sia le modalità di attraversamento del tratto interessato dal cantiere.
Via Luigi Chiarini, divieto di sosta e carreggiata ristretta
Per consentire lo svolgimento degli scavi è stato istituito il divieto di fermata e sosta, attivo 24 ore su 24 su entrambi i lati della strada, con rimozione forzata dei veicoli.
La misura interessa il tratto coinvolto dalle lavorazioni e resterà valida fino al 30 novembre.
È previsto inoltre il restringimento della carreggiata, che comporterà una modifica temporanea alla normale circolazione. Il transito sarà regolato attraverso un senso unico alternato, gestito da movieri oppure a vista, a seconda delle condizioni operative del cantiere.
Senso unico alternato: chi ha la precedenza
Una delle indicazioni più importanti riguarda il diritto di precedenza. In caso di senso unico alternato regolato a vista, avranno la precedenza i veicoli provenienti da via di Vallerano.
Per tutta la durata delle limitazioni, nel tratto interessato sarà inoltre in vigore il limite di velocità di 30 km/h, introdotto in relazione al restringimento della carreggiata e alla presenza delle attività di scavo.
Gli automobilisti che devono percorrere via Luigi Chiarini dovranno quindi prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle eventuali indicazioni dei movieri.
Le modifiche alla viabilità sono previste fino al 30 novembre 2026, data indicata per la conclusione del periodo di intervento.