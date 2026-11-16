Fiumicino, energia solare e nuove tecnologie: l’aeroporto punta al Net Zero entro il 2030

Fiumicino, 16 novembre 2026 – Dalla Solar Farm dell’aeroporto Leonardo da Vinci ai sistemi di accumulo energetico, fino all’elettrificazione delle attività a terra. Sono alcuni dei progetti con cui Aeroporti di Roma intende ridurre l’impatto ambientale delle proprie infrastrutture, puntando a raggiungere il Net Zero per le emissioni Scope 1 e 2 entro il 2030. Il percorso è stato illustrato alla COP31, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso ad Antalya, in Turchia, durante un incontro dedicato alla decarbonizzazione del trasporto aereo.

L’appuntamento, organizzato da Fondazione Pacta – Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo insieme all’Aeronautica Militare e a Motus-E, ha riunito rappresentanti dell’industria, del mondo finanziario e della ricerca per discutere gli investimenti e le tecnologie necessari a ridurre le emissioni del settore.

Al centro del confronto, ospitato nel Padiglione Italia, lo sviluppo dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), l’utilizzo di energie rinnovabili negli aeroporti e le condizioni economiche necessarie per sostenere la transizione.

Fiumicino, la Solar Farm e l’obiettivo Net Zero entro il 2030

A illustrare il ruolo degli scali aeroportuali nella transizione energetica è stato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma e consigliere di amministrazione di Fondazione Pacta: “La decarbonizzazione del trasporto aereo richiede un approccio integrato, capace di coniugare innovazione tecnologica, investimenti e competitività industriale. In questo percorso, gli aeroporti possono svolgere un ruolo strategico, evolvendo da semplici infrastrutture di trasporto a veri e propri hub energetici sostenibili”, ha dichiarato Bassato.

Un cambiamento che, per Aeroporti di Roma, passa attraverso alcuni interventi già avviati nello scalo di Fiumicino: “In AdR stiamo traducendo questa visione in progetti concreti, come la Solar Farm di Fiumicino, i sistemi innovativi di accumulo energetico del progetto Pioneer e la progressiva elettrificazione delle operazioni aeroportuali, con l’obiettivo di raggiungere il Net Zero per le emissioni Scope 1 e 2 entro il 2030”. L’obiettivo riguarda quindi le emissioni dirette e quelle indirette associate all’energia acquistata e utilizzata dal gestore aeroportuale, non l’azzeramento di tutte le emissioni prodotte dai voli che transitano nello scalo.

Bassato ha infatti richiamato la necessità di intervenire sull’intera filiera: “Tuttavia, la sfida della decarbonizzazione va ben oltre il perimetro aeroportuale e richiede di intervenire sulle emissioni dell’intera filiera, accelerando in particolare lo sviluppo e la diffusione dei carburanti sostenibili per l’aviazione”.

Carburanti sostenibili per gli aerei: la proposta di Fondazione Pacta

La diffusione dei SAF è stata uno dei temi principali dell’incontro alla COP31.

Fondazione Pacta, che riunisce 21 soggetti rappresentativi della filiera del trasporto aereo, ha sottolineato la necessità di una strategia condivisa per aumentare la produzione e l’utilizzo dei carburanti sostenibili.

Secondo la Fondazione, il percorso richiede investimenti industriali, interventi normativi e una maggiore collaborazione tra operatori del settore. L’impiego dei SAF dovrebbe affiancarsi all’innovazione tecnologica e al miglioramento dell’efficienza operativa degli aeroporti e delle compagnie.

Sul tema è intervenuto Marco Petracchini, presidente di Enilive e consigliere di amministrazione di Fondazione Pacta, che ha evidenziato il ruolo dei biocarburanti prodotti da materie prime rinnovabili.

“I biocarburanti da materie prime rinnovabili, come il Saf per l’aviazione e l’Hvo diesel per il trasporto stradale e marittimo, sono soluzioni già disponibili e che possono essere utilizzate senza la necessità di intervenire sulle infrastrutture di distribuzione o sui mezzi”. Petracchini ha inoltre ricordato che Enilive produce e commercializza su scala industriale SAF e diesel HVO, grazie alle tecnologie sviluppate da Eni per la bioraffinazione.

Questi carburanti, secondo il presidente di Enilive, possono contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra calcolate lungo la filiera, soprattutto in comparti nei quali la decarbonizzazione presenta maggiori difficoltà, come aviazione e trasporto marittimo.

Investimenti e costi: la sfida dei carburanti e-SAF

Accanto alla disponibilità delle tecnologie, il confronto ha affrontato anche il problema della loro sostenibilità economica.

Particolare attenzione è stata dedicata agli e-SAF, carburanti sostenibili per l’aviazione la cui produzione presenta ancora costi elevati, incertezze tecnologiche e regolatorie e difficoltà nella definizione di contratti di acquisto di lungo periodo.

A esaminare questi aspetti è stato Riccardo Dutto, della divisione IMI Corporate & Investment Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo.

“La diffusione su larga scala dei carburanti sostenibili per l’aviazione, e in particolare degli e-Saf, richiede di creare le condizioni economiche e finanziarie necessarie a sostenere gli investimenti per lo sviluppo della filiera”, ha spiegato.

Tra le possibili soluzioni sono stati indicati i contratti per differenza, i meccanismi di intermediazione tra produttori e acquirenti e gli strumenti destinati a ridurre i rischi finanziari dei progetti.

L’obiettivo è rendere gli investimenti più sostenibili per gli operatori privati, favorendo accordi di lungo periodo e una maggiore stabilità dei flussi finanziari.

“In un contesto di risorse pubbliche limitate, sarà quindi fondamentale favorire la mobilitazione di capitali privati attraverso nuovi modelli di collaborazione pubblico-privato”, ha aggiunto Dutto.

Aeroporti come poli energetici: dalle rinnovabili alla mobilità sostenibile

La trasformazione degli aeroporti è stata affrontata anche dal punto di vista delle infrastrutture e dei collegamenti con il territorio.

Tra gli interventi considerati strategici figurano l’elettrificazione delle operazioni a terra, lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica, la produzione di energia rinnovabile e l’introduzione di sistemi di accumulo.

Un ruolo importante viene attribuito anche all’intermodalità, per favorire l’integrazione tra diverse forme di trasporto e ridurre l’impatto ambientale della mobilità collegata agli scali.

“Gli aeroporti non sono solo infrastrutture di transito: possono diventare veri hub della sostenibilità, laboratori in cui sperimentare soluzioni replicabili per la transizione ecologica dei territori”, ha dichiarato Edoardo Croci, professore dell’Università Bocconi e membro del Comitato scientifico di Fondazione Pacta.

Secondo Croci, la decarbonizzazione del settore passa anche dall’efficienza energetica degli edifici, dalla mobilità sostenibile per raggiungere gli aeroporti e dalla collaborazione tra gestori, amministrazioni pubbliche, imprese e ricerca.

L’incontro ha infine approfondito, con il contributo dell’Aeronautica Militare, le attività di ricerca e sperimentazione sui carburanti sostenibili e il monitoraggio atmosferico. Motus-E ha invece portato al confronto il tema dell’elettrificazione della mobilità e dell’integrazione delle fonti rinnovabili.