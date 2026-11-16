Fondi, al bar arriva il menu inclusivo: nasce un nuovo Punto Amico CAA

Fondi, 16 novembre 2026 – Anche scegliere un caffè o ordinare qualcosa durante un aperitivo può diventare più semplice e accessibile. Domenica 22 novembre 2026, alle 11:30, il Bar Oasi del mercato coperto di Fondi inaugurerà un nuovo Punto Amico CAA, introducendo menu realizzati con la Comunicazione Aumentativa e Alternativa. L’iniziativa punta a favorire l’autonomia di bambini e persone con bisogni comunicativi complessi, rendendo più inclusivi anche i momenti quotidiani di socialità.

Si tratta della prima attività commerciale di Fondi ad adottare questo sistema di comunicazione, attraverso strumenti pensati per facilitare la comprensione delle informazioni e la possibilità di effettuare una scelta in autonomia. Il nuovo Punto Amico CAA si aggiunge al percorso di inclusione già avviato nel territorio, anche grazie alla vicinanza con l’Hub Sociale.

Un menu accessibile per scegliere in autonomia

Il progetto è stato ideato e curato dall’associazione “Il Cielo è di Tutti”, con la supervisione scientifica della Master School LUMSA di Roma.

L’adozione dei nuovi menu consentirà al Bar Oasi di offrire uno strumento di comunicazione accessibile alle persone che incontrano difficoltà nell’utilizzo del linguaggio tradizionale. Un intervento che riguarda un gesto semplice, come ordinare qualcosa al bancone, ma che può contribuire a rendere più autonoma la partecipazione alla vita quotidiana.

L’inaugurazione del 22 novembre rappresenterà quindi un nuovo passo nell’introduzione della CAA negli spazi frequentati dai cittadini, estendendone l’utilizzo anche alle attività di ristorazione.

Il sindaco Carnevale: “Un primo passo importante”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale.

“Il fatto che un’attività stia mostrando grande sensibilità verso un tema importante ma ancora poco sentito è importantissimo sotto il profilo dell’inclusione. Si tratta di un primo passo, per tutti noi molto importante, che intendiamo sostenere con grande convinzione affinché altri possano prendere esempio e spunto da questa bella iniziativa”.

Sull’importanza di rendere accessibili anche i piccoli gesti quotidiani intervengono l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e l’assessore ai Servizi Sociali Sergio Di Manno.