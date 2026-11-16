Il Teatro Lea Padovani ospita la terza tappa di Città in Danza del Lazio

Montalto di Castro ha ospitato la terza tappa di Città in Danza del Lazio, il circuito organizzato da UISP Lazio con il contributo dell’Assessorato allo Sport della Regione Lazio. L’appuntamento si è svolto il 15 novembre 2026 al Teatro Lea Padovani.

La manifestazione ha riunito associazioni e società sportive del territorio, portando sul palcoscenico esibizioni di danza e momenti dedicati ai valori dello sport. A rappresentare Montalto di Castro è stata la scuola del Centro Studio Danza di Lorella Rocchetti, protagonista con tre coreografie.

Lo sport tra inclusione e partecipazione

Nel corso dell’iniziativa, la presidente provinciale di UISP Comitato di Viterbo APS, Stefania Giannetti, ha sottolineato il valore sociale della disciplina: «Lo sport deve essere uno strumento di crescita, inclusione e partecipazione, e la danza rappresenta pienamente questi valori».

Il delegato allo Sport Emanuele Miralli, portando i saluti del sindaco e dell’Amministrazione comunale, ha espresso gratitudine a UISP per aver scelto il teatro cittadino e per il lavoro svolto nella promozione dello sport sul territorio.