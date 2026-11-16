ITA Airways, volo per Fiumicino in ritardo di oltre 4 ore: passeggera ottiene 250 euro

La sentenza del Giudice di Pace di Cagliari sul volo dell’11 agosto 2024. La compagnia aveva indicato problemi tecnici, ma non ha dimostrato circostanze eccezionali

Fiumicino, 16 novembre 2026 – Un volo arrivato con oltre quattro ore di ritardo e una passeggera che ottiene 250 euro di compensazione economica. Il Giudice di Pace di Cagliari ha condannato ITA Airways a corrispondere l’indennizzo previsto dalla normativa europea per un disservizio verificatosi sul volo AZ1588 dell’11 agosto 2024, in partenza da Cagliari e diretto all’aeroporto di Roma Fiumicino.

La decisione è arrivata al termine di un procedimento avviato attraverso ItaliaRimborso, che ha agito in qualità di mandataria della viaggiatrice. Al centro della controversia, il ritardo accumulato dall’aereo e le motivazioni tecniche indicate dalla compagnia per giustificare il disservizio.

Il giudice ha riconosciuto il diritto della passeggera alla compensazione pecuniaria di 250 euro, ritenendo non sufficienti gli elementi prodotti dal vettore per dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali.

Volo Cagliari-Fiumicino in ritardo: perché ITA Airways dovrà pagare

Il caso riguarda il volo ITA Airways AZ1588 dell’11 agosto 2024, che avrebbe dovuto collegare l’aeroporto di Cagliari con quello di Roma Fiumicino secondo l’orario programmato.

L’aereo è invece arrivato a destinazione con più di quattro ore di ritardo, circostanza accertata dal Giudice di Pace nell’ambito del procedimento.

La compagnia aerea aveva attribuito il disservizio a problematiche tecniche. La documentazione presentata, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che tali problemi costituissero circostanze eccezionali, tali da esonerare il vettore dal pagamento della compensazione prevista dal Regolamento europeo 261/2004.

Secondo quanto emerge dalla pronuncia, il semplice riferimento a un guasto o a un problema tecnico non basta, da solo, a escludere l’obbligo di compensazione. È necessario dimostrare la natura straordinaria della circostanza e l’impossibilità di evitarne gli effetti.

Non essendo stata fornita una prova ritenuta adeguata, il giudice ha accolto la richiesta avanzata nell’interesse della passeggera.

Risarcimento per volo in ritardo: il nodo del reclamo alla compagnia

Un altro aspetto affrontato nella sentenza riguarda le procedure da seguire per ottenere la compensazione economica.

Durante il procedimento, ITA Airways aveva eccepito la mancata presentazione di un reclamo attraverso i propri canali interni.

Il Giudice di Pace ha respinto questa contestazione, rilevando che nessuna norma impone tale adempimento come condizione per poter agire in giudizio.

È stato inoltre accertato che la passeggera aveva già tentato di risolvere la controversia attraverso una procedura di conciliazione stragiudiziale, alla quale la compagnia aerea non aveva aderito.

La decisione ha quindi riconosciuto il diritto alla compensazione anche in assenza di un precedente reclamo presentato direttamente attraverso i canali della compagnia.

Voli in ritardo, quando spetta la compensazione fino a 600 euro

La controversia richiama le tutele previste dal Regolamento CE 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri in caso di ritardi prolungati, cancellazioni e negato imbarco.

Per i voli che raggiungono la destinazione finale con almeno tre ore di ritardo, può essere riconosciuta una compensazione economica, salvo che il vettore dimostri la presenza di circostanze eccezionali secondo i criteri previsti dalla normativa.

Gli importi possono arrivare fino a 600 euro, a seconda delle caratteristiche del collegamento e delle condizioni applicabili al singolo caso.

Nel procedimento relativo alla tratta Cagliari-Roma Fiumicino, la somma riconosciuta è stata di 250 euro.

“Questa decisione conferma ancora una volta un principio fondamentale”, commenta ItaliaRimborso. “Quando un volo arriva a destinazione con oltre tre ore di ritardo, spetta alla compagnia aerea dimostrare in modo rigoroso l’esistenza di circostanze eccezionali. In assenza di questa prova, il diritto alla compensazione deve essere riconosciuto al passeggero”.