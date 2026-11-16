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Legge il giornale (ma al contrario) per distrarre la vittima: arrestato ladro seriale a Roma Termini
La Polizia ferroviaria sventa un furto con destrezza a Roma Termini: due giovani stranieri arrestati
Roma, 16 novembre 2026 – La Polizia Ferroviaria del Lazio ha sventato un tentativo di furto con destrezza a bordo di un treno in partenza da Roma Termini diretto a Napoli. Due giovani stranieri, un cittadino libico e uno francese, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati dopo aver messo in atto un piano per sottrarre un bagaglio a un passeggero.
Un piano maldestro e una distrazione rivelatrice
I due giovani, già noti alle forze dell’ordine, hanno tentato di approfittare della confusione a bordo del convoglio. Uno dei due, posizionatosi davanti alla vittima, ha aperto un giornale e ha iniziato a leggerlo in modo plateale, schermando la visuale del passeggero per consentire al complice di impossessarsi del bagaglio. Un dettaglio curioso ha insospettito la vittima: il giovane leggeva il giornale al contrario, un particolare che ha attirato l’attenzione anche degli agenti in servizio.
L’intervento tempestivo della Polizia Ferroviaria
Gli agenti, che stavano monitorando i due sospetti, sono intervenuti proprio mentre i malviventi si accingevano a scendere dal treno. I due sono stati bloccati e tratti in arresto per furto aggravato. All’interno del bagaglio, recuperato e restituito al legittimo proprietario, sono stati trovati oggetti del valore di circa 3.000 euro.