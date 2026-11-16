Legge il giornale (ma al contrario) per distrarre la vittima: arrestato ladro seriale a Roma Termini

Roma, 16 novembre 2026 – La Polizia Ferroviaria del Lazio ha sventato un tentativo di furto con destrezza a bordo di un treno in partenza da Roma Termini diretto a Napoli. Due giovani stranieri, un cittadino libico e uno francese, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati dopo aver messo in atto un piano per sottrarre un bagaglio a un passeggero.

Di mattina tenta di rubare uno zaino dal portabagagli di un tassista a Roma Termini, di pomeriggio viene sorpreso dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio mentre rubava, insieme ad un complice, un bagaglio a bordo treno. L’ episodio si è verificato ieri, nel primo pomeriggio, a bordo di un treno in partenza da la stazione di Roma Termini e diretto a Napoli.

Un piano maldestro e una distrazione rivelatrice

I due giovani, già noti alle forze dell’ordine, hanno tentato di approfittare della confusione a bordo del convoglio. Uno dei due, posizionatosi davanti alla vittima, ha aperto un giornale e ha iniziato a leggerlo in modo plateale, schermando la visuale del passeggero per consentire al complice di impossessarsi del bagaglio. Un dettaglio curioso ha insospettito la vittima: il giovane leggeva il giornale al contrario, un particolare che ha attirato l’attenzione anche degli agenti in servizio.

L’intervento tempestivo della Polizia Ferroviaria