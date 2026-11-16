Roma Termini, treni cancellati e bus sostitutivi per Fiumicino: cosa cambia dal 16 novembre

Roma, 16 novembre 2026 – Una settimana di modifiche alla circolazione ferroviaria per chi viaggia da e verso Roma Termini. Da lunedì 16 a sabato 21 novembre, alcuni treni regionali e collegamenti Leonardo Express subiranno cancellazioni, variazioni di orario e sostituzioni con autobus a causa dei lavori notturni di manutenzione nella principale stazione della Capitale. Le modifiche riguarderanno soprattutto le ultime partenze serali, ma interesseranno anche il primo collegamento del mattino con l’aeroporto di Fiumicino.

Gli interventi, programmati da Rete Ferroviaria Italiana, prevedono il rinnovo dei deviatoi e delle strutture ferroviarie nella stazione Termini. Le variazioni coinvolgeranno diverse linee utilizzate quotidianamente dai pendolari del Lazio, oltre ad alcuni treni Intercity e Intercity Notte.

Leonardo Express, quali corse saranno cancellate e quando ci saranno i bus

Le modifiche più rilevanti per chi deve raggiungere l’aeroporto Leonardo da Vinci riguardano il Leonardo Express, il collegamento diretto tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, il primo treno del mattino e gli ultimi collegamenti serali saranno interessati da cancellazioni. Nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20 novembre, tra le 22 e le 23.30, il servizio sarà riprogrammato con autobus sostitutivi, sia in partenza da Roma Termini sia dall’aeroporto di Fiumicino.

Per i viaggiatori è importante considerare che il trasferimento in autobus potrebbe richiedere più tempo rispetto al collegamento ferroviario, a seconda delle condizioni del traffico. Anche il numero di posti disponibili potrebbe essere inferiore rispetto alla normale capacità dei treni.

I bus sostitutivi partiranno da via Giolitti 10, all’altezza della fermata Cotral, per Roma Termini, mentre a Fiumicino Aeroporto la fermata sarà in via Generale Felice Santini, nei pressi del parcheggio D.

Treni regionali, le linee interessate dalle modifiche

I lavori coinvolgeranno anche gli ultimi collegamenti serali delle principali linee ferroviarie regionali del Lazio. In particolare, sono previste variazioni per la FL2 Roma–Tivoli–Avezzano, FL4 Roma–Albano Laziale/Frascati/Velletri, FL5 Roma–Civitavecchia, FL6 Roma–Cassino, FL7 Roma–Formia–Napoli e FL8 Roma–Nettuno.

Le modifiche non riguarderanno necessariamente tutte le corse, ma potranno comportare cambiamenti delle stazioni di partenza e arrivo, limitazioni di percorso e servizi sostitutivi.

Per i collegamenti dai Castelli Romani, gli ultimi treni serali da Velletri e Frascati diretti a Roma termineranno la corsa a Ciampino, da dove i passeggeri proseguiranno in autobus. L’ultimo collegamento da Roma a Civitavecchia sarà invece effettuato interamente con un bus sostitutivo, mentre il treno serale da Cassino a Roma sarà limitato a Colleferro, con prosecuzione del viaggio su strada.

Le variazioni interessano anche ulteriori collegamenti regionali indicati negli avvisi ufficiali di Trenitalia, oltre ad alcuni servizi Intercity e Intercity Notte.

Dove controllare gli orari aggiornati prima di partire

Trenitalia ricorda che i tempi di percorrenza degli autobus sostitutivi possono variare in base al traffico e che a bordo sono previste alcune limitazioni per il trasporto di biciclette e animali. Sono ammesse gratuitamente le biciclette pieghevoli riposte nelle apposite borse entro le dimensioni consentite, mentre non è previsto il trasporto di monopattini e altri mezzi di micromobilità elettrica. Gli animali di piccola taglia possono viaggiare nel trasportino e i cani da assistenza sono sempre ammessi.