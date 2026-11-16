Nel campo largo si discute di patrimoniale: Conte apre al confronto, Avs la considera decisiva

Roma – Il confronto sulla patrimoniale prosegue nel campo largo. Giuseppe Conte conferma il suo no alla definizione, ma si dice disponibile a discutere una tassazione delle grandi ricchezze finanziarie. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, invece, chiedono che il contributo sulle grandi ricchezze diventi parte del programma di Alleanza Verdi Sinistra.

Il dibattito si è svolto a Roma, durante la festa per i 40 anni dei Verdi. «Quando io dico no alla patrimoniale non intendo dire no a una tassazione, a un prelievo sui super ricchi», ha detto Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle ha aggiunto di voler «tassare la situazione finanziaria» e di essere pronto al confronto ai tavoli.

Per Conte, l’obiettivo è «assicurare crescita ed equità» e generare risorse per interventi sul potere d’acquisto e sui salari reali, che a suo giudizio sono crollati per le fasce più deboli della popolazione. «O andremo a offrire al Paese una lotta seria contro diseguaglianze ed equità o non saremo progressisti», ha affermato.

La richiesta di Avs

Fratoianni ha rivolto il suo appello anche a Conte, definendolo «un altro perno decisivo della nostra coalizione». Secondo il leader di Alleanza Verdi Sinistra, senza Avs e senza il Movimento 5 Stelle non si costruisce l’alternativa. La sua richiesta è inserire nel programma «la tassa sulle grandissime ricchezze» o un contributo di solidarietà, lasciando aperta la scelta del nome.