Nel sondaggio LAB21 Matilde Celentano è terza tra i Comuni da 120mila a 260mila abitanti

Latina – Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, è al terzo posto nella classifica nazionale elaborata dall’istituto LAB21 tra i primi cittadini dei Comuni con una popolazione compresa tra 120mila e 260mila abitanti. La rilevazione, secondo la nota diffusa dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, ha preso in esame 83 città italiane.