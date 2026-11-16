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Nel sondaggio LAB21 Matilde Celentano è terza tra i Comuni da 120mila a 260mila abitanti
Il sondaggio LAB21 colloca Matilde Celentano al terzo posto tra i sindaci dei Comuni italiani tra 120mila e 260mila abitanti.
Latina – Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, è al terzo posto nella classifica nazionale elaborata dall’istituto LAB21 tra i primi cittadini dei Comuni con una popolazione compresa tra 120mila e 260mila abitanti. La rilevazione, secondo la nota diffusa dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, ha preso in esame 83 città italiane.
Davanti a Celentano si sono classificati i sindaci di Parma e Ferrara. Il risultato è stato accolto con interesse da Fratelli d’Italia Latina, che lo considera un elemento di valutazione dell’attività amministrativa dopo quasi tre anni di mandato.
La posizione di Fratelli d’Italia
Il gruppo consiliare sostiene che il giudizio sull’operato di un sindaco spetti ai cittadini. Nella nota, il partito distingue il confronto politico, le dinamiche interne alle coalizioni e le posizioni dei singoli partiti dalla valutazione che si forma nel rapporto quotidiano tra amministrazione e comunità.
Secondo Fratelli d’Italia, il dibattito sui social network non sarebbe sufficiente a rappresentare il sentimento della città. Il gruppo richiama invece anche la cosiddetta “maggioranza silenziosa”, composta da cittadini che osservano e valutano l’operato dell’amministrazione senza intervenire quotidianamente online.
La formazione politica interpreta il risultato del sondaggio come una fotografia del consenso rilevato intorno a Celentano e come un’indicazione positiva sul percorso amministrativo. Nella stessa nota, però, riconosce che restano ancora da realizzare diversi obiettivi del programma di mandato.
Fratelli d’Italia collega il lavoro della giunta alle difficoltà di una situazione amministrativa ed economica locale definita complessa, oltre che a un quadro internazionale instabile. L’indicazione rivolta all’amministrazione è di proseguire con responsabilità, determinazione e concretezza.