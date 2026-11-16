Nuove prospettive nell’Asl Roma 6, ok dai sindaci alla revisione dell’Atto aziendale

Una rete assistenziale più coesa, pensata per superare le frammentazioni organizzative e offrire risposte puntuali alle esigenze dei cittadini. È questo l’obiettivo centrale della proposta di aggiornamento all’Atto di autonomia aziendale della Asl Roma 6, illustrata ai primi cittadini del territorio e accolta con parere favorevole dalla Conferenza dei sindaci

Il progetto ridisegna la struttura interna seguendo il criterio del saldo zero. La riorganizzazione non prevede infatti l’aumento del numero complessivo dei presidi, bensì una diversa ripartizione di ruoli, competenze e responsabilità. L’intento è ottimizzare le risorse già presenti per rendere più efficiente il funzionamento complessivo dei servizi.

Le tre direttrici della riorganizzazione

L’intervento poggia su tre pilastri operativi principali. Il primo riguarda l’integrazione, con il potenziamento delle reti clinico-assistenziali e del raccordo tra ospedale e territorio, così da garantire continuità terapeutica e una migliore presa in carico, con particolare attenzione alle persone più fragili.

Il secondo asse punta sull’innovazione, attraverso lo sviluppo della telemedicina, della ricerca clinica e di modelli gestionali aggiornati per rendere le prestazioni più accessibili e vicine all’utenza. Il terzo elemento è la coerenza organizzativa, finalizzata a ridefinire le mansioni per agevolare il coordinamento tra aree sanitarie, sociosanitarie e amministrative, semplificando le procedure e valorizzando il personale.

Le dichiarazioni dei vertici aziendali

A chiarire il senso dell’operazione è il direttore generale Giovanni Profico: “Non abbiamo immaginato un’Azienda più grande, ma un’Azienda meglio organizzata». Il manager sottolinea inoltre come il criterio adottato non equivalga a stasi operativa, ma alla capacità di fissare nuove priorità valorizzando il capitale umano esistente. «Il nostro compito è occuparci della salute delle persone, non delle dinamiche politiche. È su questo terreno che intendiamo continuare a confrontarci con tutti i sindaci, senza distinzioni, nel rispetto dei ruoli istituzionali e con la consapevolezza che la tutela della salute debba essere un obiettivo condiviso”.

Sulla stessa linea si muove il direttore sanitario Luca Di Lullo, che evidenzia la necessità di andare oltre la gestione isolata dei singoli reparti: “Vogliamo superare la logica delle singole strutture per costruire una rete nella quale ogni servizio sia parte di un percorso di cura più ampio”. Secondo Di Lullo, il rafforzamento del legame tra presidi ospedalieri, medicina di prossimità e prevenzione deve tradursi in interventi tempestivi e adeguati, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il dialogo con le amministrazioni locali

In risposta ai rilievi sollevati da alcuni amministratori riguardo alle modalità di svolgimento della riunione, l’azienda sanitaria ribadisce il pieno rispetto delle prerogative istituzionali e delle diverse sensibilità politiche. La direzione precisa tuttavia che le misure inserite nel documento derivano esclusivamente da valutazioni di carattere sanitario, tecnico e gestionale, in linea con gli indirizzi della programmazione regionale.