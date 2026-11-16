Roma, 16 novembre 2026 – Lunedì 16 novembre, centinaia di istituti in diverse città italiane hanno ricevuto un nuovo messaggio di posta elettronica contenente minacce di attentati. Il testo si apre con un riferimento a presunte richieste rimaste senza risposta, prima di annunciare la collocazione di un ordigno esplosivo all’interno degli edifici scolastici.

“L’esplosione avverrà tra 40 minuti”, si legge nella comunicazione. Il mittente sostiene che l’ordigno sarebbe stato posizionato per provocare danni all’intero edificio e formula ulteriori minacce rivolte ai destinatari. Si tratta, naturalmente, di affermazioni contenute nel messaggio intimidatorio e non di circostanze accertate.

La nuova email introduce anche un’altra minaccia, particolarmente delicata perché riguarda la sicurezza alimentare degli studenti. Nel testo si sostiene che un dipendente della mensa sarebbe stato reclutato per contaminare il cibo e le provviste con una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio. Anche in questo caso non risultano riscontri che confermino l’avvelenamento degli alimenti: il riferimento alle sostanze compare esclusivamente nella comunicazione minatoria.

Il messaggio si conclude attribuendo ai destinatari la responsabilità delle eventuali conseguenze dell’attacco annunciato. In calce compare la sigla M.A., associata al nome Mikhail Andropov, già utilizzato per firmare le minacce recapitate alle scuole nei giorni precedenti. Non è stata accertata l’identità della persona, o delle persone, che utilizzano questo nome.

Secondo le informazioni diffuse dall’ANSA nella tarda mattinata del 16 novembre, la nuova ondata di messaggi non ha provocato evacuazioni negli istituti coinvolti. Le scuole stanno infatti applicando le indicazioni operative del Ministero dell’Interno, che prevedono una valutazione delle segnalazioni prima di adottare misure come lo sgombero degli edifici.

La direttiva del Viminale: quando una scuola deve essere evacuata

La risposta delle istituzioni è stata definita attraverso le indicazioni diffuse dal Governo il 12 novembre e la successiva circolare del 13 novembre, firmata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e indirizzata a prefetti e questori.

Il principio alla base delle nuove disposizioni è che la sola ricezione di un’email minatoria non giustifica automaticamente l’evacuazione di una scuola, quando il messaggio presenta un carattere manifestamente seriale e non emergono ulteriori elementi di rischio.

La circolare considera inattendibili, salvo circostanze specifiche, le minacce contenute in comunicazioni identiche o sostanzialmente analoghe, provenienti dalla stessa fonte e inviate indiscriminatamente a molti destinatari. Questo non significa ignorare gli allarmi, ma valutarli sulla base di informazioni concrete.

Tra gli elementi che possono rendere necessarie verifiche più approfondite figurano il ritrovamento di oggetti sospetti, anomalie rilevate dai sistemi di videosorveglianza, precedenti segnalazioni riferite a una determinata struttura o altre circostanze che possano indicare un rischio effettivo.