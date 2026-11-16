Oltre 24 ore di disservizi: Microsoft completa il recupero di Outlook e Microsoft 365

Microsoft ha completato il ripristino dei servizi dopo il blackout che ha colpito Outlook, Exchange Online, Teams e Copilot in numerosi Paesi.

Blackout del 12 novembre, Microsoft completa il ripristino di Outlook e Microsoft 365

Microsoft ha completato il ripristino dei servizi colpiti dal blackout informatico iniziato il 12 novembre. I problemi sono durati oltre 24 ore e hanno coinvolto utenti, aziende e organizzazioni pubbliche in numerosi Paesi.

Il disservizio ha interessato soprattutto Outlook ed Exchange Online, con difficoltà nell’accesso alla posta elettronica, nell’invio e nella ricezione dei messaggi e in alcune funzioni collegate ai calendari e alle comunicazioni aziendali. Problemi sono stati segnalati anche su Teams, Copilot e altre applicazioni dell’ecosistema Microsoft 365.

Disagi internazionali e recupero graduale

Le segnalazioni sono arrivate da diverse aree geografiche, tra cui Europa, Nord America e Asia-Pacifico. Le conseguenze hanno riguardato organizzazioni di numerosi settori, alcune delle quali hanno utilizzato telefono e sistemi di comunicazione di backup per gestire le attività urgenti.

Tra le aziende che hanno segnalato difficoltà nei servizi di assistenza collegati alla posta elettronica figurano le compagnie aeree Air India e IndiGo. Secondo le informazioni disponibili, i problemi non hanno avuto conseguenze sulle operazioni di volo.

Il recupero è avvenuto in modo progressivo nelle diverse regioni. Microsoft ha esteso le misure correttive alle infrastrutture interessate fino alla stabilizzazione dell’ambiente e al pieno ripristino dei servizi.

Le verifiche sull’infrastruttura

Le verifiche tecniche condotte dal gruppo hanno ricondotto l’incidente a problemi dell’infrastruttura server collegata alle funzionalità di Exchange Online. Durante l’emergenza, i processi incaricati di gestire le connessioni hanno dovuto affrontare un carico particolarmente elevato.

Gli interventi si sono concentrati sulla distribuzione del traffico e sull’aumento della capacità infrastrutturale. Microsoft ha inoltre dichiarato di non aver individuato evidenze di attività malevole alla base dell’interruzione.

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla resilienza digitale delle imprese e delle amministrazioni che dipendono da grandi infrastrutture cloud. L’uso di canali alternativi, procedure di emergenza e sistemi di riserva può sostenere la continuità delle attività in caso di nuovi problemi tecnici.

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