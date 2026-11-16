Orietta Berti non tornerà in gara a Sanremo: «Ho troppe cose in ballo»

Orietta Berti non tornerà in gara a Sanremo e critica il livello dei brani esclusi dal Festival. La cantante ne ha parlato ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera”, su Rai1.

La scelta di non partecipare

«Mi mandano tantissime canzoni, tra cui quelle proprio scartate dal Festival, e ho visto che c’è un livello molto basso», ha dichiarato Berti durante l’intervista.

La cantante ha poi escluso un suo ritorno alla competizione: «Non ci andrò. E sono sicura che tra quelle preparate da me, nel nuovo progetto con Danti e Nina Zilli, ce ne sono di più belle di quelle che sentiremo».

Berti ha ricondotto il giudizio alla propria esperienza e al suo modo di esprimere ciò che pensa. Quanto alla decisione di non partecipare, ha aggiunto: «Ho troppe cose in ballo! E poi cosa vado a fare? Tolgo il posto magari a un giovane che deve fare carriera?».

Venti nuove canzoni e l’intelligenza artificiale

Nel corso del programma, Orietta Berti ha parlato anche dei suoi prossimi progetti. Ha annunciato di aver inciso 20 canzoni nuove, che intende programmare negli anni al ritmo di una pubblicazione ogni tre mesi.