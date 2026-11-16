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Orietta Berti non tornerà in gara a Sanremo: «Ho troppe cose in ballo»
Orietta Berti esclude il ritorno a Sanremo, critica i brani scartati e annuncia 20 canzoni nuove, anche con l’intelligenza artificiale.
Orietta Berti non tornerà in gara a Sanremo e critica il livello dei brani esclusi dal Festival. La cantante ne ha parlato ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera”, su Rai1.
La scelta di non partecipare
«Mi mandano tantissime canzoni, tra cui quelle proprio scartate dal Festival, e ho visto che c’è un livello molto basso», ha dichiarato Berti durante l’intervista.
La cantante ha poi escluso un suo ritorno alla competizione: «Non ci andrò. E sono sicura che tra quelle preparate da me, nel nuovo progetto con Danti e Nina Zilli, ce ne sono di più belle di quelle che sentiremo».
Berti ha ricondotto il giudizio alla propria esperienza e al suo modo di esprimere ciò che pensa. Quanto alla decisione di non partecipare, ha aggiunto: «Ho troppe cose in ballo! E poi cosa vado a fare? Tolgo il posto magari a un giovane che deve fare carriera?».
Venti nuove canzoni e l’intelligenza artificiale
Nel corso del programma, Orietta Berti ha parlato anche dei suoi prossimi progetti. Ha annunciato di aver inciso 20 canzoni nuove, che intende programmare negli anni al ritmo di una pubblicazione ogni tre mesi.
Per imparare i brani, la cantante ha raccontato di essersi servita anche dell’intelligenza artificiale. «L’autore fa fare la canzone all’intelligenza artificiale nella mia tonalità e con la metrica che desidera, così ho imparato subito la canzone ed è diventata la mia amica vocale», ha spiegato. Berti ha definito questa esperienza «una cosa sorprendente, nuova» e ha detto che, come tutte le novità, la entusiasma.