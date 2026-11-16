Ostia, occupato il liceo Anco Marzio: “Studenti allontanati e ingressi bloccati”

Ostia, 16 novembre 2026 – Nuova occupazione scolastica sul litorale romano. Questa mattina il liceo Anco Marzio di Ostia è finito al centro di una protesta durante la quale, secondo quanto denunciato dalla senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, alcune persone incappucciate avrebbero fatto uscire dall’edificio gli studenti già entrati, impedendo l’accesso agli altri. Un episodio che arriva a pochi giorni dall’occupazione del liceo Federigo Enriques, dove alcune famiglie avevano segnalato la presenza di persone con il volto coperto che avrebbero chiesto i documenti d’identità agli studenti intenzionati a partecipare a un’assemblea.

A intervenire sulla vicenda è la senatrice Pellegrino, che parla di una situazione ormai insostenibile negli istituti scolastici del territorio. «L’occupazione dell’Anco Marzio di Ostia conferma che siamo davanti ad una vera e propria escalation di violenza e illegalità che sta stringendo in una morsa gli istituti scolastici del litorale romano e su cui le autorità devono fare immediata luce», dichiara in una nota.

Dall’Enriques all’Anco Marzio, le denunce sulle occupazioni

La vicenda si inserisce nel quadro delle mobilitazioni studentesche che nelle ultime settimane hanno coinvolto numerosi licei della Capitale. Il 9 novembre era iniziata l’occupazione dell’Enriques di Ostia, accompagnata da rivendicazioni degli studenti sulle condizioni degli edifici scolastici e sulle politiche per l’istruzione.

Durante la protesta, tuttavia, alcune famiglie avevano denunciato presunti controlli dei documenti d’identità effettuati da persone incappucciate nei confronti degli studenti che volevano accedere all’assemblea. Circostanze sulle quali Pellegrino chiede chiarezza.

“Una “schedatura” in piena regola, un metodo da polizia politica che ricorda le stagioni più buie del nostro passato, attuato da frange estremiste ai danni di minorenni con la colpa di voler solo frequentare la propria scuola”, afferma la parlamentare.

Secondo la senatrice, quanto denunciato all’Anco Marzio rappresenterebbe un ulteriore aggravamento della situazione: «Oggi, con i fatti dell’Anco Marzio, assistiamo allo step successivo: blindare gli edifici scolastici nelle mani di pochi facinorosi e negare il diritto allo studio».

Pellegrino annuncia un’interrogazione parlamentare

La parlamentare di Fratelli d’Italia chiede un intervento delle autorità per garantire la sicurezza negli istituti e il regolare svolgimento delle attività didattiche.

“Le scuole non sono zone franche, né territori di conquista per presunti “tribunali del popolo” che decidono chi può entrare e chi no e quando», sottolinea Pellegrino, esprimendo solidarietà alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico.

La senatrice annuncia infine un’iniziativa parlamentare: «Presenterò un’interrogazione parlamentare per chiedere interventi immediati e un monitoraggio straordinario sulle scuole del territorio: questi teppisti mascherati devono essere identificati e perseguiti».