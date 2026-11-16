Everett – Skate America , la quarta delle sei tappe dell’ISU Grand Prix, massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, ha vissuto la propria giornata intermedia a Everett (Stato di Washington, USA).

Sul ghiaccio della Angel of the Winds Arena si sono impegnati quattro pattinatori italiani.

Daniel Grassl (Fiamme Oro) occupava la quarta posizione al termine del programma corto disputato ieri. Il ventiquattrenne sudtirolese è stato il migliore nel programma libero, issandosi alla piazza d’onore, superato solo dallo statunitense Ilia Malinin (284.31).

L’azzurro ha conseguito 274.73 punti, conquistando il sesto podio della carriera nel Gran Prix di pattinaggio di figura. Per il movimento italiano è altresì il secondo podio nel Grand Prix di questa stagione dopo il terzo posto di Lara Naki Gutmann ad Angers .

L’altro italiano impegnato, Nikolaj Memola (Fiamme Oro), ha fatto segnare l’ottavo punteggio nel programma libero, chiudendo dodicesimo assoluto con il riscontro di 205.40.

La coppia di danza composta da Noemi Maria Tali e Noah Lafornara (Fiamme Oro/Icelab) ha pattinato nella Rhythm Dance , attestandosi al settimo posto con il punteggio di 67.84.

L’evento giungerà a conclusione tra la serata di domenica e la notte su lunedì. Tali/Lafornara si cimenteranno nella danza libera dalle 20:10.

Qui risultati e programma completo di Skate America

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