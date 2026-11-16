Piogge e rovesci tra martedì e giovedì: mercoledì più stabile al Nord e al Centro

Piogge e rovesci tra martedì 17 e giovedì 19 novembre: mercoledì più stabile al Nord, giovedì neve sulle Alpi dai 1800 metri.

Il tempo sarà variabile sull’Italia tra martedì 17 e giovedì 19 novembre, con un nuovo peggioramento atteso all’inizio e alla fine del periodo. Mercoledì porterà invece condizioni più stabili soprattutto al Nord e un tempo abbastanza soleggiato al Centro.

Martedì 17 novembre, piogge al Nord e sull’alta Toscana

Al Nord sono previste piogge e rovesci dal pomeriggio, in attenuazione o in esaurimento entro la fine della giornata. Le temperature resteranno stazionarie, con massime comprese tra 9 e 13°C.

Una nuova perturbazione interesserà il Centro, con piogge abbondanti sull’alta Toscana e maggiore variabilità sulle altre zone. Le massime oscilleranno tra 16 e 20°C. Al Sud il cielo sarà irregolarmente nuvoloso sul versante tirrenico e fino all’Appennino, con qualche pioggia episodica; altrove prevarrà il sole, con temperature fino a 25°C.

Mercoledì 18 novembre, tregua al Centro-Nord

Il Nord vivrà una giornata più stabile, con sole prevalente nelle ore centrali. Restano però possibili foschie dense e banchi di nebbia durante la notte e fino al mattino. Le temperature massime saliranno tra 12 e 16°C.

Al Centro il tempo sarà abbastanza soleggiato, salvo una locale variabilità sul versante tirrenico e vicino all’Appennino, senza piogge. Le massime raggiungeranno 18-22°C. Al Sud persistono condizioni variabili sul Tirreno, con fenomeni episodici, mentre sulle altre aree sarà più soleggiato.

Giovedì 19 novembre, nuovo peggioramento

La situazione tornerà a peggiorare al Nord. Al mattino sono attesi fenomeni sparsi sulle Alpi, con neve dai 1800 metri; dal pomeriggio le precipitazioni coinvolgeranno anche est Liguria, Lombardia e Triveneto.

Al Centro sono previsti rovesci e temporali su Toscana, Umbria e Lazio, più deboli e intermittenti lungo l’Adriatico, con miglioramento dal pomeriggio. Al Sud i rovesci interesseranno Sardegna, Campania, alta Calabria e Basilicata.