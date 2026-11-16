Pista di ghiaccio, Babbo Natale e Peppa Pig: tutti gli eventi al Parco Da Vinci

Dal 27 novembre al 10 gennaio spettacoli, giochi e incontri con i personaggi più amati dai bambini

Fiumicino, 16 novembre 2026 – Una pista di ghiaccio, la Fabbrica dei Desideri, Babbo Natale, le Winx, Peppa Pig e un calendario di spettacoli per tutta la famiglia. Dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, il Parco Commerciale Da Vinci di Fiumicino ospiterà “Natale Da Vinci: Uno Spettacolo!”, una rassegna di appuntamenti dedicati alle festività natalizie. Tra giochi, musical, spettacoli itineranti e incontri con i personaggi della televisione, il programma accompagnerà i visitatori fino all’Epifania. Tutte le attività saranno a ingresso gratuito, con la sola eccezione della pista di ghiaccio.

Il calendario si aprirà venerdì 27 novembre con due delle principali attrazioni: la pista di pattinaggio, che resterà attiva fino al 10 gennaio, e la Fabbrica dei Desideri, uno spazio dedicato alle famiglie che accoglierà i visitatori fino al 6 gennaio.

Pista di ghiaccio e Fabbrica dei Desideri: le attrazioni dal 27 novembre

La pista di ghiaccio permetterà di pattinare all’aperto per tutto il periodo delle feste, con la possibilità di noleggiare i pattini direttamente sul posto.

Accanto alla pista prenderà vita la Fabbrica dei Desideri, un percorso di giochi e attività pensato per coinvolgere bambini e genitori attraverso prove di abilità, velocità e collaborazione.

Tra le proposte figurano “Il pacco perfetto”, una sfida a tempo per confezionare regali, ed “Elfo Express”, dedicato allo smistamento rapido dei pacchi. Con la “Torre dei regali” i partecipanti dovranno impilare morbidi pacchi cercando di mantenerli in equilibrio, mentre il “Regalo misterioso” metterà alla prova il senso del tatto attraverso una parete interattiva.

Non mancherà l’“Albero dei desideri”, un’installazione che si arricchirà progressivamente dei messaggi lasciati dai visitatori.

Nei fine settimana e nella giornata dell’8 dicembre sarà inoltre disponibile un set fotografico natalizio, dove le famiglie potranno scattare una foto ricordo e ricevere un calendario 2027 personalizzato.

Natale al Parco Da Vinci: il programma degli spettacoli di dicembre

Il primo appuntamento dal vivo è previsto per domenica 29 novembre, con la Magic Academy, uno spettacolo dedicato al mondo degli incantesimi e delle bacchette magiche.

Sabato 5 dicembre sarà la volta del Winx Magic Day, con le celebri fatine protagoniste di esibizioni e incontri con i piccoli fan. Nella stessa giornata si terrà anche Christmas on Ice, uno spettacolo di pattinaggio artistico accompagnato da musiche natalizie, coreografie e giochi di luce.

Domenica 6 dicembre arriverà al Parco Da Vinci il SUPER! Winter Tour, una delle quattro tappe nazionali dell’evento promosso dai canali televisivi De Agostini, insieme agli appuntamenti di Milano, Napoli e Firenze.

Sul palco sono annunciati, tra gli altri, Jarno Trulli, The Breakfast Crew e Max & Naoki, attori della serie New School. Il programma comprenderà esibizioni di danza, sketch comici, giochi e un Meet & Greet durante il quale i ragazzi potranno incontrare i protagonisti, scattare fotografie e chiedere autografi.

Per la festa dell’8 dicembre è previsto il Musical delle Principesse, con le canzoni dei classici animati. Nella stessa giornata arriverà anche Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini nella Fabbrica dei Desideri. Gli incontri con Babbo Natale torneranno il 12, 13, 19 e 20 dicembre.

Il programma proseguirà con L’Oracolo di Natale, uno spettacolo itinerante tra comicità e atmosfere natalizie, e Le Lanterne Magiche, una rappresentazione basata su luci, ombre ed elementi scenografici.

Tra gli altri appuntamenti figurano il K-Pop Day, dedicato alla musica pop coreana e alle coreografie di gruppo, e Natale dal Mondo – Bollywood, uno spettacolo ispirato alle danze e ai costumi della tradizione indiana.

Dal Truck Santa Claus a Peppa Pig: gli appuntamenti prima di Natale

Mercoledì 23 dicembre, nei pressi della pista di ghiaccio, arriverà il Truck Santa Claus, un bus allestito internamente con alberi innevati, decorazioni luminose e ambientazioni natalizie.

L’attrazione offrirà ai visitatori un percorso immersivo pensato per ricreare l’atmosfera delle feste.

Domenica 27 dicembre, invece, saranno protagonisti Peppa Pig e George, che incontreranno i bambini per le fotografie ricordo.

Capodanno e Befana: gli eventi fino al 10 gennaio

Il calendario proseguirà anche dopo Natale. Sabato 2 gennaio 2027 arriverà Willy Wonka e la Chocoparade, una sfilata ispirata all’universo del cioccolato.

Al centro dello spettacolo ci sarà la Choco Car, una macchina scenografica in stile Art Nouveau accompagnata da musica jazz, una ballerina aerea e cinque performer. Durante la parata verranno distribuiti gratuitamente cioccolatini artigianali realizzati dai laboratori di Eurochocolate.

Domenica 3 gennaio sarà la volta de I Giganti d’Oro, artisti sui trampoli con abiti dorati e riflettenti che attraverseranno le gallerie del Parco.

Il momento conclusivo degli spettacoli è previsto per mercoledì 6 gennaio, con l’arrivo della Befana e la distribuzione di dolci ai bambini.

Nella stessa giornata si terrà il Fantastic Day, una festa itinerante con bolle di sapone giganti, spettacoli di magia e una mini-scuola di circo. I partecipanti potranno cimentarsi in attività di giocoleria, utilizzando palline, piatti rotanti e altri piccoli attrezzi con l’assistenza di istruttori qualificati.

La pista di ghiaccio resterà invece disponibile fino a domenica 10 gennaio 2027, data conclusiva della rassegna.

Natale al Parco Da Vinci: ingresso gratuito e informazioni utili

Tutti gli spettacoli e le attività di “Natale Da Vinci: Uno Spettacolo!” saranno gratuiti, mentre la pista di pattinaggio è esclusa dalla gratuità.