Revolut commissariata per un anno: cosa succede ai soldi, ai conti e alle carte di 5 milioni di clienti

Il Tribunale di Milano dispone l’amministrazione giudiziaria della succursale italiana della banca digitale per presunte carenze nei controlli antiriciclaggio. Ecco cosa cambia per chi ha un conto Revolut, riceve lo stipendio o utilizza la carta per pagamenti e bonifici

Milano, 16 novembre 2026 – Revolut finisce in amministrazione giudiziaria per un anno, ma i conti dei clienti restano operativi. La decisione del Tribunale di Milano coinvolge la succursale italiana della banca digitale, che conta circa 5 milioni di clienti nel nostro Paese. Al centro del provvedimento ci sono presunte gravi carenze nei controlli antiriciclaggio, che secondo gli investigatori avrebbero consentito operazioni di trasferimento e occultamento di capitali per 76,5 milioni di euro.

La notizia solleva una domanda immediata per chi utilizza Revolut ogni giorno: i soldi sul conto sono al sicuro? Bisogna trasferirli su un’altra banca? Le carte continueranno a funzionare? Al momento non sono previste restrizioni generalizzate per i correntisti. La stessa Revolut ha confermato che i servizi bancari in Italia proseguono senza interruzioni.

Revolut, cosa cambia per i clienti: conti, carte e bonifici

Il provvedimento riguarda il sistema di gestione e controllo della banca, non determina il blocco dei conti correnti né la sospensione dell’attività ordinaria. Per chi utilizza Revolut come conto principale, per gli acquisti online o durante i viaggi, non emerge quindi la necessità di modificare le proprie abitudini bancarie a causa della decisione del Tribunale.

In concreto, sulla base delle informazioni disponibili al 16 novembre:

Soldi sul conto: non è stato disposto un congelamento generalizzato dei depositi.

Carte fisiche e virtuali: i pagamenti continuano a essere disponibili secondo le condizioni ordinarie.

Bonifici e stipendio: non risultano modifiche generalizzate agli accrediti o ai trasferimenti bancari.

Prelievi agli sportelli ATM: il servizio resta operativo, con i limiti e le commissioni previsti dal proprio piano.

IBAN italiano: non è stata annunciata alcuna modifica obbligatoria delle coordinate bancarie.

App Revolut: l’accesso ai conti e la gestione delle operazioni proseguono normalmente.

Questo non esclude eventuali controlli individuali sui rapporti bancari, previsti dalla normativa antiriciclaggio, ma l’amministrazione giudiziaria non equivale al blocco automatico del denaro dei clienti. Revolut ha ribadito a Reuters che i servizi per privati e imprese continuano a funzionare regolarmente.

I soldi su Revolut sono al sicuro? Cosa prevede la garanzia fino a 100mila euro

Uno degli aspetti più importanti riguarda la protezione dei risparmi. Revolut Bank UAB è una banca con sede in Lituania e i depositi ammissibili sono coperti dal sistema lituano di garanzia dei depositi fino a 100.000 euro per depositante, secondo le condizioni previste dalla normativa.

La copertura riguarda complessivamente i depositi ammissibili detenuti presso Revolut Bank UAB, non 100.000 euro per ogni singolo conto. Per esempio, chi possiede 30.000 euro sul conto corrente e 50.000 euro in un deposito bancario Revolut ha un totale di 80.000 euro da considerare ai fini della garanzia. Per i conti cointestati, il limite si applica individualmente a ciascun depositante.

È però fondamentale distinguere due situazioni: la garanzia dei depositi interviene nelle condizioni previste in caso di indisponibilità dei depositi per incapacità della banca di adempiere ai propri obblighi, non semplicemente perché viene disposta un’amministrazione giudiziaria. Il provvedimento di Milano non equivale quindi a un’insolvenza dell’istituto né comporta l’attivazione del sistema di rimborso. Inoltre, non tutti i prodotti finanziari disponibili nell’app sono necessariamente coperti dalla garanzia bancaria.

Perché Revolut è stata commissariata: l’indagine sui 76,5 milioni di euro

La misura è stata disposta dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano su richiesta del pubblico ministero Paolo Storari, dopo gli accertamenti della Guardia di Finanza. Secondo la ricostruzione della Procura, le criticità nei sistemi di prevenzione del riciclaggio avrebbero permesso a soggetti indagati o condannati per gravi reati di utilizzare rapporti bancari per movimentare capitali.

Gli investigatori hanno individuato operazioni per 76,5 milioni di euro che, secondo la loro valutazione, avrebbero potuto essere intercettate attraverso controlli antiriciclaggio più efficaci. Tra i procedimenti esaminati figurano anche ipotesi di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori aggravate dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione mafiosa.

Tra le anomalie contestate emergono l’inadeguatezza dell’identificazione di alcuni clienti, l’assenza di segnalazioni di operazioni sospette in casi già attenzionati da altri intermediari e le verifiche insufficienti su soggetti coinvolti in procedimenti penali. Le contestazioni riguardano quindi l’efficacia dei presidi interni di prevenzione, senza che ciò significhi attribuire automaticamente alla banca una partecipazione intenzionale ai reati contestati ai suoi clienti.

Cosa significa amministrazione giudiziaria e quanto durerà

L’amministrazione giudiziaria è una misura prevista dall’articolo 34 del Codice antimafia. Nel caso di Revolut è stata disposta per 12 mesi con l’obiettivo di intervenire sulle criticità organizzative e rafforzare le procedure di controllo. Non si tratta di una dichiarazione di fallimento e non va confusa con la liquidazione di una banca.

Il Tribunale ha nominato due amministratori giudiziari, Ilaria Ramoni e Piero Antonio Capitini, chiamati ad affiancare l’istituto nel percorso di revisione dei sistemi interni. La prima udienza di discussione è prevista per il 25 febbraio 2027. La misura ha carattere preventivo e non costituisce una condanna penale della banca.

Cosa ha detto Revolut dopo la decisione del Tribunale di Milano

Revolut ha annunciato la propria collaborazione con le autorità italiane, ribadendo l’importanza degli investimenti nei sistemi di prevenzione dei reati finanziari, nel monitoraggio delle transazioni e nelle attività di compliance.

La banca ha inoltre precisato che i servizi bancari destinati ai clienti privati e alle imprese in Italia continuano senza interruzioni, mentre non ha rilasciato commenti sui singoli rapporti bancari o sui procedimenti in corso. La posizione è stata comunicata da un portavoce dell’istituto il 16 novembre.

Bisogna chiudere il conto Revolut o spostare i risparmi? Cosa fare adesso

Per i correntisti non risulta alcun obbligo di chiudere il conto, cambiare IBAN o trasferire il denaro verso un altro istituto. La decisione dipende dalle esigenze personali e dalla normale valutazione del rischio bancario, non da una disposizione contenuta nel provvedimento giudiziario.

Chi utilizza Revolut per ricevere lo stipendio, pagare le bollette o effettuare bonifici può quindi continuare a farlo, salvo comunicazioni specifiche dell’istituto relative al proprio rapporto. È comunque utile verificare attraverso l’app eventuali notifiche ufficiali, controllare l’operatività dei servizi e conoscere le condizioni di protezione applicabili ai propri depositi.

Per chi mantiene somme consistenti su uno o più conti, resta valida una regola generale di prudenza finanziaria: conoscere i limiti della garanzia dei depositi e valutare la diversificazione della liquidità, indipendentemente dal caso Revolut. Non c’è invece motivo, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, di interpretare l’amministrazione giudiziaria come un ordine di prelevare immediatamente il denaro.

La vicenda resta aperta sul piano giudiziario. Per i circa cinque milioni di clienti italiani, il punto essenziale è che la banca è sottoposta a un intervento sui controlli interni, mentre i servizi ordinari continuano a funzionare. Eventuali sviluppi saranno legati all’attività degli amministratori giudiziari e alle successive decisioni del Tribunale.