Roma, apre la biblioteca nascosta del Foro di Traiano: orari e come visitarla

Roma, 16 novembre 2026 – Per la prima volta sarà possibile entrare in uno degli ambienti più affascinanti e meno conosciuti dei Fori Imperiali. Apre al pubblico la Biblioteca Occidentale del Foro di Traiano, una monumentale aula sotterranea rimasta per lungo tempo inaccessibile, oggi recuperata e trasformata in uno spazio museale permanente. Un nuovo percorso tra reperti archeologici, antichi pavimenti in marmo e ricostruzioni multimediali permetterà ai visitatori di scoprire un luogo legato alla storia della Roma imperiale.

L’apertura, annunciata il 16 novembre 2026, arriva al termine di un intervento di restauro e valorizzazione da 1.755.000 euro, promosso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell’ambito del PNRR Caput Mundi.

La novità riguarda anche le modalità di visita: la biblioteca sarà accessibile il venerdì, sabato e domenica, con ingressi ogni 40 minuti e gruppi di massimo 20 persone.

Biblioteca del Foro di Traiano, quando apre e come visitarla

La nuova area archeologica entrerà nel percorso di visita dei Fori Imperiali e sarà accessibile secondo un calendario articolato su tre giorni alla settimana.

Ecco le informazioni utili per organizzare la visita:

Giorni di apertura: venerdì, sabato e domenica.

venerdì, sabato e domenica. Primo ingresso: ore 9.20.

ore 9.20. Ultimo ingresso: ore 15.20.

ore 15.20. Frequenza degli accessi: ogni 40 minuti.

ogni 40 minuti. Numero massimo di visitatori: 20 persone per gruppo.

20 persone per gruppo. Informazioni e prenotazioni: sito della Sovrintendenza Capitolina oppure call center 060608.

La visita permetterà di raggiungere un ambiente che, fino a oggi, non faceva parte degli spazi accessibili al pubblico.

Per conoscere le modalità di prenotazione e le condizioni d’ingresso è possibile rivolgersi ai canali ufficiali della Sovrintendenza Capitolina.

Cosa vedere nella biblioteca sotterranea dei Fori Imperiali

L’ambiente aperto al pubblico è tradizionalmente identificato con una delle due biblioteche che sorgevano accanto alla Colonna Traiana, all’interno del grande complesso monumentale inaugurato dall’imperatore Traiano nel 112 d.C.

Le fonti antiche ricordano la Bibliotheca Ulpia, una delle più prestigiose raccolte librarie della Roma imperiale, destinata a conservare opere letterarie, documenti ufficiali e testi giuridici. L’effettiva funzione degli ambienti vicini alla Colonna Traiana rimane tuttavia oggetto di dibattito scientifico, alla luce delle interpretazioni proposte dalle ricerche più recenti.

Il nuovo allestimento consentirà di osservare da vicino le testimonianze archeologiche conservate nell’aula, a partire da una porzione dell’antica pavimentazione in marmi policromi, valorizzata attraverso un apposito sistema di illuminazione.

Saranno esposti anche importanti frammenti architettonici provenienti dal complesso, tra cui un grande capitello del portico di accesso, decorazioni marmoree delle nicchie e altri reperti rinvenuti nell’area del Foro di Traiano.

A rendere più coinvolgente il percorso sarà un videomapping immersivo, progettato per ricostruire virtualmente l’aspetto degli ambienti e raccontare le trasformazioni che hanno interessato questa parte della città nel corso dei secoli.

Attraverso immagini, proiezioni e contenuti multimediali, i visitatori potranno così comprendere meglio la storia di uno spazio monumentale che ha attraversato epoche e utilizzi differenti.

Dal Foro di Traiano al Quartiere Alessandrino: la storia del luogo

La Biblioteca Occidentale custodisce tracce di diverse fasi della storia di Roma.

Dopo la fine dell’Impero, l’antica aula attraversò un progressivo periodo di abbandono. Nei secoli successivi, sulle strutture romane si svilupparono nuovi insediamenti, fino alla formazione del Quartiere Alessandrino.

Nel Novecento, le demolizioni legate alla realizzazione di via dell’Impero, oggi via dei Fori Imperiali, e le successive campagne di scavo riportarono alla luce parte del complesso monumentale.

Anche gli interventi di quell’epoca hanno lasciato testimonianze visibili. Tra queste figurano i caratteristici pilastri esagonali in cemento armato, che il nuovo progetto ha scelto di conservare e integrare nell’allestimento, anziché nascondere.

Il risultato è un percorso che permette di leggere non soltanto la storia dell’antica Roma, ma anche le trasformazioni urbanistiche e archeologiche che hanno interessato l’area fino al secolo scorso.

Il restauro da 1,75 milioni e il nuovo percorso multimediale

Per rendere nuovamente fruibile la struttura è stato necessario un intervento di recupero che ha interessato le murature storiche, gli elementi architettonici e la soletta di copertura.

Uno degli aspetti più delicati riguardava le infiltrazioni d’acqua provenienti dai giardini sovrastanti di via dei Fori Imperiali, che da tempo interessavano l’ambiente sotterraneo.

Il progetto ha previsto un sistema di impermeabilizzazione e protezione della copertura, utilizzando una tecnologia cristallizzante capace di contrastare la penetrazione dell’acqua nel calcestruzzo.

È stata inoltre installata una passerella sopraelevata e reversibile, progettata per consentire il passaggio dei visitatori senza compromettere le strutture archeologiche e per offrire nuovi punti di osservazione sui reperti.