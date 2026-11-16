Roma, la Sapienza apre 10 musei gratis il 21 novembre: visite, concerti e parcheggio gratuito

Roma, 16 novembre 2026 – Dieci musei aperti gratuitamente fino a mezzanotte, concerti dal vivo, visite guidate e laboratori per bambini. Sabato 21 novembre 2026, la Sapienza Università di Roma partecipa a Musei in Musica con un’apertura straordinaria delle proprie collezioni scientifiche, storiche e artistiche. Dalle 20 alle 24, la Città universitaria di piazzale Aldo Moro 5 accoglierà i visitatori con un programma che spazia dal jazz alla musica classica, passando per blues, sonorità popolari e spettacoli dedicati alle famiglie. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, così come il parcheggio all’interno della Città universitaria.

L’iniziativa coinvolge dieci strutture del Polo Museale – Sapienza Cultura e permette di scoprire, in orario serale, collezioni che raccontano la storia dell’arte, della medicina, della fisica e delle civiltà antiche. Ad accompagnare le visite saranno le esibizioni dei musicisti di MuSa, il progetto musicale dell’Ateneo, con appuntamenti distribuiti nell’arco della serata.

Musei in Musica alla Sapienza: i 10 musei aperti gratis

L’apertura straordinaria interesserà i musei di Antichità Etrusche e Italiche, Antropologia, Arte classica, Chimica, Fisica, Geografia, Origini, Storia della Medicina e del Vicino Oriente, oltre al Museo-Laboratorio di Arte contemporanea (MLAC).

Il pubblico potrà visitare le collezioni permanenti e, in diverse sedi, partecipare a percorsi guidati e scoprire le mostre temporanee.

Al Museo dell’Arte classica sarà visitabile La calma assente. Pace e Guerra nell’Antica Grecia, con una visita guidata alle 22 condotta dal direttore Massimiliano Papini e un secondo appuntamento alle 23.

Il Museo di Storia della Medicina ospiterà la mostra Radici e ombre nella storia dell’eugenica, mentre al Museo delle Origini sarà possibile conoscere l’esposizione Il cranio di Paleoloxodon antiquus (elefante dalle zanne dritte): Roma nel Pleistocene.

Spazio anche all’arte contemporanea, con Fissare la malinconia della luce, dedicata ai dipinti e alle incisioni di Celestino Ferraresi, al MLAC. Il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche proporrà invece la mostra Etruscan Blue, Etruscan Gold.

Concerti alla Sapienza il 21 novembre: tutti gli orari

La musica accompagnerà l’apertura dei musei con esibizioni in diversi spazi dell’università. Ecco il programma degli appuntamenti:

Ore 20.00 – Museo dell’Arte classica: la MuSa Jazz Orchestra , diretta dal maestro Roberto Spadoni, apre la serata nell’Aula Odeion con arrangiamenti di classici del jazz e composizioni originali.

la , diretta dal maestro Roberto Spadoni, apre la serata nell’Aula Odeion con arrangiamenti di classici del jazz e composizioni originali. Ore 20.45 – Museo di Storia della Medicina: Music duet for a night, concerto acustico del Duo MuSa Blues , con Sara Giordani e Daniele Straffi.

Music duet for a night, concerto acustico del , con Sara Giordani e Daniele Straffi. Ore 21.00 – Museo di Chimica: Ad Altre Voci, esibizione di EtnoMuSa , diretta dal maestro Francesco Berrafato, dedicata ai canti della tradizione popolare.

Ad Altre Voci, esibizione di , diretta dal maestro Francesco Berrafato, dedicata ai canti della tradizione popolare. Ore 21.15 – Museo della Geografia: Carte che cantano, un percorso musicale che mette in relazione cartografia, immagini e opere delle collezioni museali.

Carte che cantano, un percorso musicale che mette in relazione cartografia, immagini e opere delle collezioni museali. Ore 21.15 – Museo di Fisica: Fisica per le tue orecchie, concerto degli Ottavi Inclusi tra brani pop italiani e internazionali.

Fisica per le tue orecchie, concerto degli tra brani pop italiani e internazionali. Ore 21.30 – MLAC: MuSa Brasses at an Exhibition, esibizione degli ottoni di MuSa Classica, diretti dal maestro Demetrio Moricca.

MuSa Brasses at an Exhibition, esibizione degli ottoni di MuSa Classica, diretti dal maestro Demetrio Moricca. Ore 22.00 – Museo delle Origini: 4 SAX, concerto del MuSa Jazz Saxophone Quartet , con musiche che spaziano dalle colonne sonore al ragtime e al tango.

4 SAX, concerto del , con musiche che spaziano dalle colonne sonore al ragtime e al tango. Ore 22.15 – Museo di Fisica: Memorie Orizzonti Suoni, spettacolo della Salt Street Band dedicato all’incontro tra generazioni e linguaggi musicali.

Memorie Orizzonti Suoni, spettacolo della dedicato all’incontro tra generazioni e linguaggi musicali. Ore 22.30 – Museo del Vicino Oriente: A night at the Museum with MuSa Blues, concerto acustico dedicato ai classici del soul.

A night at the Museum with MuSa Blues, concerto acustico dedicato ai classici del soul. Ore 23.00 – Museo delle Antichità Etrusche e Italiche: Dialoghi a Sei Corde, con i chitarristi Nicholas Di Leo e Gregorio Basso, tra Beethoven e la musica di Mario Gangi.

Gli spettacoli si svolgeranno nei diversi musei universitari, consentendo ai visitatori di alternare gli appuntamenti musicali alla scoperta delle collezioni.

Laboratori gratuiti per bambini al Museo di Fisica

Tra le iniziative dedicate alle famiglie figurano i laboratori “GiocOnda e GiocOndina – Alla scoperta dei segreti del suono!”, organizzati dal Museo di Fisica, che partecipa per la prima volta alla manifestazione.

Le attività sono rivolte ai bambini dai 6 ai 12 anni e si svolgeranno in due turni, alle 20.15 e alle 21.15, presso l’edificio Fermi, al terzo piano, nell’aula accanto al museo.

Ogni laboratorio durerà circa 30-45 minuti e permetterà ai partecipanti di scoprire come nascono e si propagano i suoni attraverso esperimenti con onde, vibrazioni e oggetti.

Il programma comprende anche visite guidate al Museo di Fisica alle 20.15 e alle 23, oltre ai due concerti previsti durante la serata.

Visite guidate: quando partecipare

Oltre ai concerti, diversi musei hanno organizzato visite guidate in orario serale.

Al Museo di Storia della Medicina gli appuntamenti sono previsti alle 20, 21.30 e 22.30. Al Museo di Chimica le visite partiranno alle 22.15 e alle 23, mentre al Museo della Geografia sono in programma alle 20.45, 22.30 e 23.

Il Museo-Laboratorio di Arte contemporanea propone visite alle 20.30 e alle 22.30. Al Museo delle Origini sarà possibile partecipare alle visite delle 20.30 e delle 21, mentre il Museo del Vicino Oriente prevede appuntamenti alle 20.30 e alle 21.30.

Al Museo delle Antichità Etrusche e Italiche, invece, sono previsti tre turni, alle 20, 21 e 22.

Per alcune visite e per i laboratori è prevista la prenotazione: è quindi consigliabile consultare le indicazioni ufficiali prima di raggiungere la Città universitaria.

Musei in Musica 2026: ingresso, indirizzo e parcheggio

L’appuntamento è per sabato 21 novembre 2026, dalle 20 alle 24, alla Sapienza Università di Roma, con ingresso dalla Città universitaria di piazzale Aldo Moro 5.

L’accesso ai musei e ai concerti è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. È previsto anche il parcheggio gratuito all’interno della Città universitaria, un servizio utile per chi raggiungerà l’Ateneo in automobile.