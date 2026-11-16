Torrimpietra, oltre 530mila euro per l’asilo nido Il Pagliaccetto: tempi e lavori previsti

Il progetto per il consolidamento delle fondazioni e delle pareti dell’edificio è stato sottoposto all’approvazione della Giunta comunale. Onorati: “Affrontiamo criticità emerse già da diversi anni”

Fiumicino, 16 novembre 2026 – Oltre 530mila euro per il consolidamento strutturale dell’asilo nido comunale “Il Pagliaccetto” di Torrimpietra. È l’investimento previsto dal progetto sottoposto all’approvazione della Giunta comunale di Fiumicino, che punta a migliorare le condizioni strutturali dell’edificio attraverso interventi sulle fondazioni e sulle pareti. Un’operazione destinata ad affrontare criticità che, secondo l’amministrazione, sono emerse già da diversi anni.

Il progetto riguarda una delle strutture educative del territorio comunale e si inserisce nel programma di ristrutturazione degli edifici scolastici portato avanti dall’amministrazione. L’obiettivo è intervenire sulle componenti strutturali dell’immobile, attraverso lavori di consolidamento finalizzati a migliorarne le condizioni di sicurezza.

L’investimento complessivo previsto supera i 530mila euro, mentre il progetto è attualmente sottoposto al vaglio della Giunta. Non sono state comunicate, al momento, le tempistiche di avvio e conclusione degli interventi.

Asilo Il Pagliaccetto, gli interventi sulle fondazioni e sulle pareti

Il piano di ristrutturazione si concentra sulle fondazioni e sulle pareti dell’asilo nido di Torrimpietra, elementi centrali per il consolidamento della struttura.

L’intervento rientra in una strategia più ampia di manutenzione e riqualificazione degli immobili scolastici comunali, con particolare attenzione alle condizioni degli ambienti frequentati quotidianamente dai bambini e dal personale educativo.

A illustrare le finalità del progetto è l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, che sottolinea la necessità di programmare gli interventi senza attendere il manifestarsi di situazioni emergenziali.

“I lavori che interesseranno ‘Il Pagliaccetto’ si inseriscono in un più ampio programma di ristrutturazioni che l’Amministrazione comunale sta portando avanti sugli edifici scolastici del territorio. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza degli spazi destinati ai nostri ragazzi, nella convinzione che la qualità degli ambienti educativi debba essere garantita con interventi programmati e non soltanto come risposta alle emergenze”, dichiara Onorati.

L’assessore richiama inoltre le condizioni dell’edificio, evidenziando come la necessità di intervenire non sia recente.

“Per l’asilo nido di Torrimpietra si tratta di lavori importanti, che consentiranno di affrontare criticità emerse già da diversi anni. È questa la direzione che intendiamo continuare a seguire, con responsabilità e attenzione verso le esigenze della comunità”.