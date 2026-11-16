Roma, 16 novembre 2026 – Cambiano gli orari di numerosi treni regionali del Lazio, compresi quelli diretti all’aeroporto di Fiumicino. Da martedì 17 novembre a sabato 12 dicembre 2026, i lavori di manutenzione programmata nella stazione di Monterotondo-Mentana comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria, con partenze anticipate, arrivi posticipati e limitazioni di percorso per alcune corse. Le variazioni interesseranno soprattutto i collegamenti della linea FL1 e altre tratte utilizzate quotidianamente da pendolari, studenti e viaggiatori.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, gli interventi comporteranno generalmente variazioni d’orario di pochi minuti. Per alcuni collegamenti sono però previste anche cancellazioni parziali, con treni che inizieranno o termineranno la propria corsa in una stazione diversa da quella abituale. I sistemi di vendita e consultazione degli orari sono già stati aggiornati.

Treni per Fiumicino Aeroporto, quali collegamenti cambiano

Le modifiche riguarderanno diversi collegamenti regionali diretti a Fiumicino Aeroporto, in particolare quelli provenienti da Orte, Poggio Mirteto e Fara Sabina-Montelibretti. Le variazioni interesseranno anche i servizi in direzione opposta, dall’aeroporto verso le località a nord della Capitale.

Tra le modifiche previste figurano alcuni anticipi delle partenze nelle prime ore del mattino. Ad esempio, il regionale 20391 da Orte a Fiumicino Aeroporto, normalmente previsto alle 4:14, partirà alle 4:09, mentre il regionale 20395, sempre da Orte e diretto all’aeroporto, anticiperà la partenza dalle 5:01 alle 4:56.

Non cambieranno soltanto gli orari. Il regionale 20477, normalmente in partenza da Fara Sabina-Montelibretti alle 13:21 e diretto a Fiumicino Aeroporto, sarà cancellato nella tratta iniziale fino a Monterotondo, da dove partirà alle 13:27.

Sono previste limitazioni anche per alcuni treni provenienti dall’aeroporto. Il regionale 20641, in partenza da Fiumicino Aeroporto alle 11:42, terminerà la corsa a Monterotondo anziché raggiungere Fara Sabina-Montelibretti. Il regionale 20695 delle 17:12 da Fiumicino Aeroporto sarà invece limitato a Roma Tiburtina, senza proseguire verso Fara Sabina.

Si tratta di modifiche programmate, non di cancellazioni generalizzate del servizio: non tutti i treni della linea subiranno variazioni.

Tutte le linee ferroviarie interessate dai lavori

Oltre ai collegamenti con Fiumicino Aeroporto, gli interventi nella stazione di Monterotondo-Mentana interesseranno altre relazioni ferroviarie regionali. Tra queste figurano Roma Tiburtina–Terni, Roma Termini–Perugia, Cesano di Roma–Fara Sabina-Montelibretti, Roma Ostiense–Monterotondo-Mentana, Orte–Roma Ostiense e Monterotondo-Mentana–Cesano di Roma.

I lavori coinvolgeranno quindi diverse direttrici tra Roma, la Sabina e il territorio a nord della Capitale, con possibili conseguenze sull’organizzazione degli spostamenti quotidiani.

Le modifiche potranno riguardare gli orari di partenza e arrivo, le fermate intermedie oppure il percorso effettivamente effettuato dal treno. Per questo motivo, anche chi utilizza abitualmente la stessa corsa dovrà verificare eventuali cambiamenti prima di raggiungere la stazione.

Fino a quando dureranno le modifiche e dove controllare gli orari

Il programma di manutenzione resterà in vigore fino a sabato 12 dicembre 2026. Per tutto il periodo, i viaggiatori potranno consultare gli orari aggiornati attraverso il sito e l’app di Trenitalia, selezionando la stazione di partenza, quella di destinazione e il giorno del viaggio.

Particolare attenzione è consigliata a chi deve raggiungere l’aeroporto di Fiumicino per prendere un volo, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando anche una partenza anticipata di pochi minuti può comportare la perdita del collegamento.

L’elenco completo delle corse interessate, con i nuovi orari e le limitazioni di percorso, è disponibile negli avvisi ufficiali di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana.