WTA Finals 2026, Errani-Paolini finale amara: le Azzurre perdono in due set
16 novembre 2026 | 11:41
Dopo la conquista della prima storica finale per l’Italia, le atlete tricolori staccano il secondo posto
Niente gioia per Sara Errani e Jasmine Paolini alle Wta Finals. Dopo aver conquistato la prima storica finale italiana nel doppio del torneo delle ‘maestre’, le due tenniste azzurre si sono arrese in due set (6-4 6-3) a Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che si aggiudicano così il torneo.
(Fonte Adnkronos)
Foto Italia Team/Facebook (da Italia Team/Facebook)
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.