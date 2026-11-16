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WTA Finals 2026, Errani-Paolini finale amara: le Azzurre perdono in due set

16 novembre 2026 | 11:41
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di Redazione

Redazione

WTA Finals 2026, Errani-Paolini finale amara: le Azzurre perdono in due set

Dopo la conquista della prima storica finale per l’Italia, le atlete tricolori staccano il secondo posto

Niente gioia per Sara Errani e Jasmine Paolini alle Wta Finals. Dopo aver conquistato la prima storica finale italiana nel doppio del torneo delle ‘maestre’, le due tenniste azzurre si sono arrese in due set (6-4 6-3) a Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che si aggiudicano così il torneo.

(Fonte Adnkronos)

Foto Italia Team/Facebook (da Italia Team/Facebook)

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