A Roma è partito il piano per piantare 20mila alberi entro aprile 2027. Uno degli interventi è stato realizzato in via Pavia, nel II Municipio, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Il programma per la cura e il potenziamento del verde urbano era stato avviato a ottobre.

Illustrando l’iniziativa sui propri canali social, Gualtieri ha dichiarato: «Con questi 20mila vogliamo completare il lavoro riempiendo tutte le tazze in tutte le strade di Roma che sono rimaste senza albero, con ceppaie o tombate».

Investimento e segnalazioni dei cittadini

Il progetto coinvolgerà tutti i Municipi e prevede un investimento complessivo di 10 milioni di euro. Il coordinamento è stato affidato a Mauro Uniformi, agronomo e direttore del Dipartimento Ambiente del Campidoglio, nominato lo scorso agosto.

Secondo l’ultimo censimento del Dipartimento Tutela Ambientale, a Roma risultano 6.315 tazze vuote, 2.657 tombate, 189 aiuole, 8.310 ceppaie da rimuovere e 1.865 alberi secchi. Il programma si aggiunge alle oltre 70mila alberature piantate negli ultimi anni dall’amministrazione.

I cittadini potranno segnalare la necessità di nuove alberature o chiedere interventi di manutenzione attraverso l’app Julia oppure contattando il call center 060606.

Monitoraggio e irrigazione

Gli alberi scelti sono stati descritti dal sindaco come piante «resilienti, che fanno molta ombra», anche in relazione alle ondate di calore e alla siccità registrate la scorsa estate.

Per i mesi più caldi è stato annunciato il potenziamento dell’irrigazione: i passaggi delle autobotti aumenteranno da 14 a 30 all’anno. Alle attività di manutenzione e controllo contribuiranno inoltre 100 operatori di Risorse per Roma, riconoscibili dalla pettorina verde, impegnati dal 1° novembre nel monitoraggio quotidiano del verde e del decoro urbano.