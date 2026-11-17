Ardea, 17 novembre 2026 – Avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco in aria per intimidire il fratello, al culmine di una serie di contrasti familiari. È accaduto ad Ardea, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di atti persecutori, minaccia aggravata, detenzione illegale e alterazione di arma comune da sparo e ricettazione. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato e sequestrato un fucile a canne mozze risultato rubato, nascosto nell’immobile.

Ardea, le minacce al fratello e gli spari in via Pontina Vecchia

L’intervento dei Carabinieri è scattato nella serata di sabato, intorno alle 21:30, dopo la denuncia presentata nel pomeriggio dal fratello 33enne dell’arrestato. I due vivono nello stesso complesso abitativo, in via Pontina Vecchia, e, secondo quanto riferito dalla vittima ai militari, tra loro esistevano da tempo dissidi di natura familiare.

Il 33enne ha raccontato di essere stato ripetutamente minacciato dal fratello e di aver sentito, proprio nella giornata di sabato, alcuni colpi di arma da fuoco, che sarebbero stati esplosi in aria a scopo intimidatorio. Temendo per la propria incolumità, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri, facendo scattare gli accertamenti.

Il fucile a canne mozze trovato in casa era stato rubato nel 2021

Ricevuta la denuncia, i militari della Tenenza di Ardea hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, procedendo a una perquisizione domiciliare. All’interno dell’immobile è stato rinvenuto un fucile Bernardelli calibro 12, modificato illegalmente attraverso il taglio delle canne e del calcio per renderlo più facilmente occultabile.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire anche la provenienza dell’arma: il fucile era infatti provento di un furto denunciato nel giugno 2021 presso la Stazione dei Carabinieri di Monte San Biagio, in provincia di Latina.