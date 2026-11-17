Interventi di risanamento del cavalcavia ferroviario Roma-Pisa. Anas dispone restringimenti della carreggiata, divieto di sorpasso e limite di 40 km/h in entrambe le direzioni

Cerveteri, 17 novembre 2026 – Cambia la viabilità sulla via Aurelia per oltre quattro mesi. Da oggi, martedì 17 novembre, e fino al 31 marzo 2027, sono previste limitazioni alla circolazione lungo la strada statale 1 Aurelia per consentire i lavori straordinari di risanamento del cavalcavia ferroviario della linea Roma-Pisa. Il provvedimento, disposto da Anas, introduce restringimenti della carreggiata, chiusure temporanee della corsia di marcia, divieto di sorpasso e un limite di velocità di 40 km/h. Le modifiche potranno interessare entrambe le direzioni di marcia, a seconda dell’avanzamento degli interventi.

Via Aurelia, dove sono previste le chiusure delle corsie

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza Anas n. 1173/2026/RM del 16 novembre, le limitazioni riguardano il tratto della via Aurelia compreso tra il chilometro 48+150 e il chilometro 48+550, in corrispondenza del cavalcavia ferroviario situato al chilometro 48+350.

I lavori comporteranno il restringimento della carreggiata sul lato destro e la chiusura della corsia di marcia, alternativamente nei due sensi di percorrenza, in base alle esigenze del cantiere.

Le chiusure interesseranno, di volta in volta, tratti di lunghezza non superiore a 100 metri, ai quali si aggiungerà lo spazio tecnico necessario per l’installazione della segnaletica temporanea.

Non è quindi prevista dall’ordinanza una chiusura totale dell’Aurelia, ma una serie di limitazioni localizzate che accompagneranno l’esecuzione degli interventi.

Lavori sull’Aurelia fino al 31 marzo 2027: giorni e orari

Il calendario stabilito da Anas prevede limitazioni alla circolazione dal 17 novembre 2026 al 31 marzo 2027, nella fascia oraria dalle 7:00 alle 18:00, con esclusione dei giorni festivi.

Un primo intervento era già stato autorizzato per lunedì 16 novembre, dalle 12:00 alle 18:00.

Durante le lavorazioni saranno in vigore tre principali disposizioni: limite massimo di velocità di 40 km/h, divieto di sorpasso per gli autoveicoli e restringimento della carreggiata nel tratto interessato dal cantiere.

Le limitazioni riguarderanno tutti gli utenti della strada e saranno segnalate attraverso appositi cartelli di preavviso, indicazioni di lavori in corso e segnali di riduzione progressiva della velocità.

Cavalcavia Roma-Pisa, cosa cambia per gli automobilisti

L’intervento riguarda il risanamento straordinario del cavalcavia ferroviario della linea Roma-Pisa ed è affidato alla società Fenix Consorzio Stabile, incaricata anche dell’installazione, della manutenzione e della successiva rimozione della segnaletica temporanea.

Al termine di ogni periodo di lavorazione, l’impresa dovrà rimuovere la segnaletica di cantiere per consentire il ripristino delle normali condizioni di circolazione.

Anas si riserva inoltre la possibilità di introdurre ulteriori prescrizioni qualora si rendessero necessarie per garantire la sicurezza stradale durante l’esecuzione degli interventi.

Per chi percorre abitualmente la via Aurelia, soprattutto negli spostamenti quotidiani, sarà quindi importante prestare attenzione alla segnaletica e alle possibili chiusure della corsia di marcia tra il km 48+150 e il km 48+550, in entrambe le direzioni.