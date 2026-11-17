Ostia, 17 novembre 2026 – Cambia temporaneamente la viabilità all’Axa, in via Sofocle, dove sono previste limitazioni alla fermata dei veicoli per consentire i lavori di sostituzione dei pali della pubblica illuminazione. Il provvedimento, disposto dalla Polizia Locale di Roma Capitale, è entrato in vigore il 15 novembre e resterà valido fino al 15 dicembre 2026. Le modifiche riguardano un tratto preciso della strada e interessano soltanto uno dei due lati della carreggiata.

Via Sofocle, dove scatta il divieto di fermata

Secondo quanto stabilito dalla determinazione dirigenziale VO/1247/2026 del 12 novembre, il divieto di fermata interessa via Sofocle, nel tratto compreso tra via Terpandro e via Saffo.

La limitazione si applica esclusivamente al lato sinistro della strada, percorrendola in direzione di via di Macchia Saponara. È questo il punto a cui dovranno prestare attenzione gli automobilisti, sia per le soste abituali sia per le fermate di breve durata.

Il provvedimento prevede la sospensione temporanea delle precedenti disposizioni di traffico eventualmente differenti da quelle introdotte per consentire l’intervento.

Lavori in via Sofocle: durata e segnaletica

I lavori riguardano la sostituzione dei pali della pubblica illuminazione e sono eseguiti dal Consorzio Stradale Centro Residenziale Axa, che ha presentato la richiesta di modifica temporanea della viabilità il 5 novembre.

Lo stesso Consorzio dovrà provvedere all’installazione della segnaletica necessaria, all’oscuramento degli eventuali segnali in contrasto con le nuove disposizioni e alla successiva rimozione della segnaletica temporanea.

La disciplina sarà valida fino al 15 dicembre 2026. La Polizia Locale e gli altri organi competenti saranno incaricati di vigilare sul rispetto delle disposizioni.