Incontro tra la sindaca Celentano e i residenti contrari all’impianto di Strada Casal delle Palme. Attesa una nuova pronuncia del Consiglio di Stato, mentre l’azienda ha avviato i lavori preliminari

Latina, 17 novembre 2026 – La costruzione della centrale a biogas di Borgo Carso continua a dividere il territorio, mentre il Comune di Latina cerca nuove strade per opporsi alla realizzazione dell’impianto. Dopo le pronunce sfavorevoli del Tar e del Consiglio di Stato, l’amministrazione comunale ha incontrato una delegazione di residenti dell’associazione TuteliAMO Borgo Carso per fare il punto sulla situazione. Al centro del confronto, il progetto della centrale a biometano in Strada Casal delle Palme, l’avvio dei lavori preliminari da parte dell’azienda e l’attesa di una nuova decisione della giustizia amministrativa.

Centrale biogas a Borgo Carso, lavori preliminari avviati: cosa succede

L’incontro si è svolto nel pomeriggio di lunedì 16 novembre nella sede del Comune di Latina. Erano presenti la sindaca Matilde Celentano, l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, i consiglieri comunali Alessandro Porzi, Vincenzo Valletta, Simona Mulè e Nicola Catani e il capo di gabinetto Agostino Marcheselli.

Il confronto è arrivato dopo le pronunce del Tar e del Consiglio di Stato, risultate sfavorevoli alla posizione assunta dall’amministrazione contro la costruzione dell’impianto.

La vicenda giudiziaria non è però ancora conclusa. È infatti attesa un’ulteriore pronuncia del Consiglio di Stato, che potrebbe arrivare quando i lavori di costruzione della centrale saranno già in una fase avanzata.

Secondo quanto riferito dalla sindaca, l’azienda ha intanto avviato alcune lavorazioni preliminari. Una circostanza che aumenta le preoccupazioni dei residenti, contrari alla realizzazione dell’impianto nei pressi delle abitazioni e dei terreni agricoli.

Biogas a Latina, Celentano: “Continueremo a opporci fino alla fine”

La posizione dell’amministrazione comunale resta contraria al progetto. A ribadirlo è la sindaca Matilde Celentano, che conferma la volontà di proseguire l’azione legale e amministrativa.

“Da quando ci siamo insediati siamo sempre stati dalla parte dei cittadini di Borgo Carso. Capiamo le loro preoccupazioni circa la costruzione di una centrale a biometano nei pressi delle loro abitazioni e di terreni agricoli. La nostra linea non cambia: siamo andati avanti in tutti i gradi di giudizio e intendiamo opporci fino alla fine”.

La sindaca interviene anche sull’avanzamento del progetto e sulle prossime iniziative del Comune.

“Sappiamo che l’azienda ha avviato dei lavori preliminari, ma noi continueremo ad usare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per dire di no a questo ennesimo impianto di rifiuti sul nostro territorio”.

Celentano ha inoltre annunciato l’intenzione di sollecitare l’avvocatura comunale affinché anticipi l’istanza di prelievo rispetto all’udienza del Consiglio di Stato, con l’obiettivo di accelerare l’esame della vicenda.

“Ringrazio l’assessore Muzio e i consiglieri di maggioranza presenti, che seguono sin dall’inizio la vicenda e che rafforzano l’azione amministrativa sul tema. Abbiamo preso l’impegno di sollecitare l’avvocatura comunale affinché anticipi l’istanza di prelievo rispetto all’udienza del Consiglio di Stato e terrò aggiornati i residenti sul suo esito. Nei prossimi giorni mi recherò sul sito per constatare quanto sta avvenendo di persona”.

Impianto di Borgo Carso, nuove richieste degli uffici comunali

Sul fronte amministrativo, il Comune ha avviato ulteriori verifiche legate alle attività dell’azienda. L’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio ha riferito che gli uffici comunali hanno predisposto una richiesta di integrazioni relativa all’inizio dei lavori.

“Sin da quando ci siamo insediati, sul progetto Biogas abbiamo attenzionato la vicenda facendo gli opportuni controlli”, ha dichiarato Muzio. “Abbiamo dato mandato all’avvocatura che si è opposta in tutte le sedi. Gli uffici hanno prodotto proprio ieri mattina una lunga richiesta di integrazioni per l’inizio lavori. Rimaniamo coerenti e compatti con tutto ciò che hanno fatto gli uffici e continueremo ad interloquire con l’azienda”.