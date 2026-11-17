Cieli urbani affollati: in una singola notte, sopra molte città, transitano quasi 13mila satelliti. Dopo il tramonto, in ogni momento se ne trovano oltre 700 sopra l’orizzonte, ma solo circa un centinaio riflette la luce solare in modo sufficiente per essere visto a occhio nudo, soprattutto nelle ore vicine al tramonto e all’alba.

I dati derivano dall’analisi delle traiettorie di oltre 15mila satelliti attivi a meno di 2.000 chilometri di quota. Il lavoro è stato condotto da Accu Components sulla base del monitoraggio della U.S. Space Force e riguarda principalmente il Regno Unito. Secondo l’analisi, i risultati possono essere estesi ad ampie aree dell’Europa, degli Stati Uniti e alle latitudini medie, tra 40 e 50 gradi nord o sud.

Il confronto tra Regno Unito e città statunitensi

In una tipica grande città degli Stati Uniti risultano presenti sull’orizzonte, in qualsiasi momento dopo il tramonto, circa 712 satelliti. Il valore è quasi uguale a quello stimato per il Regno Unito. I satelliti ad alta quota sono invece circa 75 negli Stati Uniti e 79 sopra una città britannica.

Considerando tutta la durata della notte, il conteggio dei passaggi sale a circa 14.260 negli Stati Uniti, contro i 12.891 registrati per il Regno Unito. Tra le città esaminate, Seattle presenta il numero più alto di satelliti in vista dopo il tramonto, 88. Seguono Chicago e New York, entrambe a quota 86. Miami si trova all’estremo opposto, con 57.

La crescita di Starlink e i limiti dei conteggi

La popolazione orbitale è aumentata rapidamente negli ultimi anni. Fino alla fine del 2019 la crescita era stata graduale, poi il lancio massiccio della costellazione Starlink di SpaceX ha modificato lo scenario. I satelliti Starlink sono passati da circa 120 a fine 2019 agli attuali 11.131. Nello stesso periodo, il totale dei satelliti in orbita, compresi quelli non più operativi, è salito da 5.415 a 20.095.

Le stime dipendono però dalle assunzioni su luminosità, condizioni atmosferiche e definizione di “visibile” a occhio nudo. Inoltre, l’assetto orbitale cambia con i nuovi lanci commerciali e militari, gli scarti orbitali e le manovre di posizionamento. Per questo i conteggi possono diventare obsoleti in tempi relativamente brevi.

Effetti sull’astronomia e attività economiche

La maggiore presenza di satelliti può peggiorare le immagini astronomiche profonde attraverso scie e passaggi frequenti, complicando le osservazioni professionali e amatoriali. Aumenta anche il rischio di collisioni e di produzione di detriti, con possibili effetti sulla congestione delle orbite.

La situazione alimenta la domanda di servizi per il monitoraggio orbitale, le assicurazioni spaziali, il lancio, la rimozione e la riparazione in orbita, oltre al broadband satellitare. Per l’industria italiana ed europea vengono indicate opportunità nella componentistica, nel software per la gestione del traffico, nell’analisi dei dati e nella manutenzione orbitale. Restano tuttavia rilevanti i rischi regolatori e tecnologici, insieme alla necessità di investimenti e alleanze internazionali.