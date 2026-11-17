Civitavecchia, 17 novembre 2026 – Centocinquanta alloggi riqualificati, oltre 11mila metri quadrati di aree esterne recuperate e un risparmio sulle bollette che potrà arrivare fino a 400 euro all’anno per famiglia. Sono i numeri del progetto PINQuA di San Liborio, il grande intervento di rigenerazione urbana dell’ATER del comprensorio di Civitavecchia, inaugurato oggi alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del commissario straordinario Massimiliano Fasoli. Un investimento di quasi 17 milioni di euro, finanziato nell’ambito del PNRR, che ha interessato sei complessi residenziali del quartiere.

San Liborio, riqualificati 150 alloggi: tutti gli interventi realizzati

Il progetto, finanziato per 16.992.022,80 euro, ha riguardato sei complessi residenziali situati tra via Francesco Navone e via Padre Giovan Battista Labat. Gli interventi hanno previsto l’installazione di cappotti termici, la sostituzione degli infissi, nuove caldaie a condensazione, la riqualificazione degli ingressi e dei vani scala e l’abbattimento delle barriere architettoniche. A questi lavori si aggiungono la sistemazione di parcheggi, marciapiedi e aree verdi, con il recupero di oltre 11mila metri quadrati di spazi esterni.

I risultati riguardano anche il contenimento dei consumi: gli edifici hanno registrato un miglioramento medio di tre classi energetiche, con un risparmio annuo stimato di 444,56 MWh di energia primaria. Per le famiglie residenti, la maggiore efficienza potrà tradursi in una riduzione delle spese energetiche fino a 400 euro all’anno, secondo le stime presentate in occasione dell’inaugurazione.

Dai 70 alloggi iniziali a 150: come è cambiato il progetto PINQuA

Il percorso che ha portato al completamento dell’intervento non è stato privo di difficoltà. Il progetto originario, risalente al 2021, presentava criticità tecniche, urbanistiche e amministrative che, insieme alle scadenze imposte dal PNRR, rischiavano di comprometterne la realizzazione.

La nuova governance dell’ATER ha quindi avviato una rimodulazione del programma, successivamente approvata dagli organismi ministeriali competenti. La revisione ha consentito di aumentare da 70 a 150 il numero degli alloggi interessati, più che raddoppiando l’obiettivo iniziale. I lavori sono partiti nel marzo 2025, fino all’inaugurazione dell’intervento.

Riqualificazione di San Liborio, Fasoli: “Una grande vittoria per Civitavecchia”

“Quella di oggi è una grande vittoria. Una vittoria per San Liborio, per i suoi residenti e per tutta Civitavecchia”, dichiara il commissario straordinario dell’ATER, Massimiliano Fasoli. “Quando abbiamo assunto la responsabilità di portare avanti questo progetto, ci siamo trovati davanti a difficoltà enormi. Il rischio di perdere un finanziamento così importante era concreto. Abbiamo scelto di non arrenderci, di rimettere mano al programma e di trovare soluzioni dove sembravano esserci soltanto ostacoli. Oggi consegniamo alla città un intervento che coinvolge più del doppio degli alloggi inizialmente previsti. È la dimostrazione di cosa si possa ottenere con determinazione, competenza e senso di responsabilità”.