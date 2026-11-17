Roma, 17 novembre 2026 – Mille posti nella Polizia di Stato, quattro concorsi pubblici e un anno di formazione retribuita per i vincitori. Sono stati pubblicati i nuovi bandi per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori, rivolti a giovani laureati in discipline informatiche, economiche, linguistiche, umanistiche e della comunicazione. Una possibilità per chi vuole intraprendere una carriera nella Polizia di Stato, con una novità importante: per la prima volta i posti sono suddivisi su base provinciale e i candidati potranno esprimere le proprie preferenze sulla sede di assegnazione già al momento della domanda.

I concorsi sono riservati ai cittadini italiani che non abbiano ancora compiuto 28 anni e siano in possesso della laurea triennale richiesta dal rispettivo bando. Le procedure di selezione prevedono prove fisiche, accertamenti e un colloquio orale.

Concorso Polizia di Stato 2026: i 1.000 posti disponibili

I quattro bandi riguardano altrettanti settori specialistici, con un numero di posti differente in base alle professionalità richieste:

300 posti nel settore informatico , per laureati con competenze tecnologiche e digitali, destinate al rafforzamento delle attività informatiche della Polizia di Stato.

, per laureati con competenze tecnologiche e digitali, destinate al rafforzamento delle attività informatiche della Polizia di Stato. 270 posti nel settore economico , per figure con competenze amministrative e contabili.

, per figure con competenze amministrative e contabili. 230 posti nel settore linguistico e umanistico , per attività che richiedono conoscenze linguistiche e culturali utili anche in ambito operativo e investigativo.

, per attività che richiedono conoscenze linguistiche e culturali utili anche in ambito operativo e investigativo. 200 posti nella comunicazione istituzionale, per professionisti con competenze nei processi comunicativi, nei media digitali e nelle relazioni pubbliche.

La distribuzione dei posti punta a rafforzare settori sempre più rilevanti per le attività della Polizia di Stato, dalla gestione dei sistemi digitali alla comunicazione pubblica, fino alle competenze economiche e linguistiche.

Chi può partecipare: età e titoli di studio richiesti

Per accedere ai concorsi sono previsti alcuni requisiti fondamentali. I candidati devono essere cittadini italiani, avere meno di 28 anni ed essere in possesso di una laurea triennale appartenente alle classi indicate nei rispettivi bandi.

Non tutte le lauree consentono quindi di partecipare indistintamente ai quattro concorsi: ogni procedura prevede specifici titoli di studio, che devono essere verificati consultando il relativo bando ufficiale.

La selezione prevede un’eventuale prova preselettiva, seguita dalla verifica dell’efficienza fisica attraverso una prova di corsa, dagli accertamenti psico-fisici e attitudinali, dalla valutazione dei titoli e da una prova orale.

Come presentare domanda e scegliere la provincia

Una delle novità più significative riguarda proprio la destinazione lavorativa. Per la prima volta i posti sono ripartiti su base provinciale: al momento della domanda, ciascun candidato dovrà indicare l’ordine di preferenza delle province disponibili.

L’assegnazione avverrà prima dell’inizio del corso di formazione, secondo il sistema di preferenze previsto dalla procedura concorsuale.

I quattro bandi sono consultabili sul portale ufficiale dei concorsi della Polizia di Stato, dove gli interessati possono verificare le lauree ammesse, le province disponibili, le modalità di partecipazione e i termini per la presentazione delle domande.

È importante consultare il bando corrispondente al proprio settore, poiché i requisiti relativi ai titoli di studio variano in base alla specializzazione.

Formazione retribuita per un anno: cosa succede dopo il concorso

I candidati che supereranno la selezione e risulteranno vincitori accederanno a un corso di formazione della durata di un anno, interamente retribuito.

Il percorso è destinato alla preparazione dei futuri vice ispettori nei rispettivi ambiti professionali. La sede di assegnazione sarà individuata prima dell’avvio della formazione, sulla base delle disposizioni previste dai nuovi bandi.

Per chi intende partecipare, il primo passaggio è dunque verificare il possesso dei requisiti anagrafici e del titolo di laurea richiesto, per poi consultare il concorso di interesse sul sito istituzionale.

Quanto guadagna un vice ispettore della Polizia di Stato: stipendio e indennità

Quanto si guadagna entrando nella Polizia di Stato come vice ispettore? Secondo le tabelle retributive del D.P.R. 53/2025, lo stipendio tabellare previsto per questa qualifica è di 24.388,63 euro lordi annui, equivalenti a circa 2.032 euro lordi al mese su dodici mensilità. A questa cifra si aggiunge un’indennità pensionabile di 863,42 euro lordi mensili, portando il trattamento ordinario a circa 2.896 euro lordi al mese, prima delle trattenute fiscali e contributive. L’importo effettivo in busta paga può variare in base alle indennità aggiuntive, ai servizi svolti e alla situazione fiscale individuale. Per i vincitori dei nuovi concorsi è inoltre previsto un anno di formazione retribuita, durante il quale il trattamento economico è distinto da quello spettante dopo il conseguimento della qualifica di vice ispettore. L’importo corrisposto durante il corso non è specificato nel comunicato ufficiale.