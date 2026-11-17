I CONVOCATI|
Coppa del Mondo di Sci Alpino, gli Azzurri convocati per Gurgl: obiettivo podio
La competizione dal 21 al 22 novembre in Austria
Prosegue la Coppa del Mondo di Sci Alpino e gli Azzurri si preparano per una nuova gara iridata in calendario. Il prossimo appuntamento si svolgerà a Gurgl, in Austria dal 21 al 22 novembre. Sarà un nuovo week end di tante emozioni azzurre, di velocità e voglia di fare bene.
E’ lo slalom femminile e maschile che entusiasmerà atleti e tifosi.
I convocati azzurri, come riporta agc/coni.it
Alex Vinatzer, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Corrado Barbera, Matteo Bendotti ed Edoardo Saracco.
Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia, Anna Trocker, Giorgia Collomb ed Emilia Mondinelli.
Foto Ansa (da coni.it)
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