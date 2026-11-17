IL LUTTO|
È morto Massimiliano Ferragina: suo il dipinto “Luce nuova” nella cappella dell’aeroporto di Fiumicino
Pittore, scrittore e performer di origini calabresi, aveva realizzato l’opera che decora la cappella dello scalo romano. La famiglia ha annunciato i funerali tra Roma e Girifalco
Fiumicino, 17 novembre 2026 – È morto Massimiliano Ferragina, artista calabrese legato anche a Fiumicino attraverso una delle sue opere: “Luce nuova”, il grande dipinto che decora la cappella dell’aeroporto Leonardo da Vinci (leggi qui). Pittore, insegnante, scrittore e performer, Ferragina aveva contribuito con la propria arte a caratterizzare uno spazio di raccoglimento destinato ai passeggeri in transito nello scalo romano. La notizia della scomparsa è stata annunciata dalla famiglia attraverso il suo profilo Instagram ufficiale: “Con profondo dolore, la famiglia annuncia che oggi Massimiliano Ferragina ci ha lasciato”. L’ultimo saluto si svolgerà tra Roma e Girifalco nelle giornate del 18 e 19 novembre.
Il legame con Fiumicino: suo il dipinto nella cappella dell’aeroporto
Tra le opere di Massimiliano Ferragina figura “Luce nuova”, il grande dipinto collocato sulla parete centrale della cappella dell’aeroporto di Fiumicino, nello stesso spazio che ospita il tabernacolo.
L’opera del compianto artista calabrese si distingue per un insieme di colori che comprende bianco zinco, giallo cadmio, blu cobalto e rosso chiaro. Una composizione costruita intorno ai temi dell’accoglienza, della vicinanza e dell’incontro.
Chi era Massimiliano Ferragina, l’artista scomparso
Massimiliano Ferragina, originario della Calabria e attivo a Roma, si presentava sul proprio profilo Instagram come artista, insegnante, pittore, scrittore e performer, con esperienze anche nella comunicazione radiofonica e televisiva.
Il suo profilo ufficiale, seguito da oltre 10mila persone, raccoglie opere pittoriche, iniziative culturali e immagini degli incontri pubblici ai quali aveva partecipato.
La famiglia ha affidato ai social l’annuncio della scomparsa, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.
I funerali di Massimiliano Ferragina tra Roma e Girifalco
La camera ardente sarà allestita mercoledì 18 novembre, dalle ore 8:00 alle 10:00, presso Medica Group, in via Federico Calabresi 27 a Roma.
Le esequie si terranno alle ore 11:30 presso la Chiesa parrocchiale di San Gaspare del Bufalo, in via Rocca di Papa, sempre nella Capitale.
Successivamente la salma sarà trasferita a Girifalco, in provincia di Catanzaro, presso la Casa Funeraria “Mansio Pacis”, dove rimarrà fino a giovedì 19 novembre.
L’ultima cerimonia funebre è prevista giovedì 19 novembre alle ore 15:00, presso la Chiesa di San Rocco a Girifalco.