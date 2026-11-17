Fiumicino, 17 novembre 2026 – È morto Massimiliano Ferragina, artista calabrese legato anche a Fiumicino attraverso una delle sue opere: “Luce nuova”, il grande dipinto che decora la cappella dell’aeroporto Leonardo da Vinci (leggi qui). Pittore, insegnante, scrittore e performer, Ferragina aveva contribuito con la propria arte a caratterizzare uno spazio di raccoglimento destinato ai passeggeri in transito nello scalo romano. La notizia della scomparsa è stata annunciata dalla famiglia attraverso il suo profilo Instagram ufficiale: “Con profondo dolore, la famiglia annuncia che oggi Massimiliano Ferragina ci ha lasciato”. L’ultimo saluto si svolgerà tra Roma e Girifalco nelle giornate del 18 e 19 novembre.