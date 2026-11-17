Interventi sulla rete idrica nel tratto fino a via Pietro Nenni. Previsti semafori mobili, limitazioni alla circolazione e divieti di sosta e fermata su entrambi i lati

Roma, 16 novembre 2026 – Cambia la viabilità sulla via Tiberina a Fiano Romano, dove dal 16 novembre al 4 dicembre 2026 sono previste modifiche alla circolazione per consentire alcuni lavori di allaccio alla rete idrica. Il provvedimento, disposto dalla Polizia Locale di Fiano Romano, introduce un senso unico alternato regolato da semafori mobili o movieri, oltre al divieto temporaneo di sosta e fermata su entrambi i lati della strada. Le limitazioni interessano un tratto specifico della Tiberina, con orari differenti per la circolazione e per la sosta.

Via Tiberina, dove cambia la viabilità e in quali orari

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 121/2026 del 13 novembre, il senso unico alternato riguarda via Tiberina, dal chilometro 22+800 fino all’intersezione con via Pietro Nenni.

La modifica alla circolazione è prevista dalle 8:30 alle 16:30, fino a venerdì 4 dicembre, con alcune importanti eccezioni: il provvedimento non si applica il mercoledì, nei giorni festivi e in quelli prefestivi.

Una scelta legata alla necessità di contenere i disagi alla circolazione. In particolare, l’amministrazione ha previsto l’avvio delle limitazioni dopo le 8:30 per non interferire ulteriormente con il traffico dei lavoratori e dei mezzi del trasporto scolastico. L’esclusione del mercoledì è invece motivata dalla presenza del mercato settimanale nella vicina piazza Nassiriya, che determina un maggiore afflusso di veicoli.

Il cantiere procederà per tratte non superiori a 100 metri, con la circolazione regolata attraverso un impianto semaforico temporaneo oppure da personale addetto.

Divieto di sosta e fermata: attenzione agli orari

Oltre al senso unico alternato, l’ordinanza introduce un’ulteriore limitazione per gli automobilisti: il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati della carreggiata, sempre nel tratto della Tiberina compreso tra il chilometro 22+800 e via Pietro Nenni.

In questo caso gli orari sono più ampi: dalle 7:30 alle 17:30, dal 16 novembre al 4 dicembre 2026. Per il divieto di sosta e fermata, a differenza del senso unico alternato, l’ordinanza non indica esclusioni per il mercoledì, i festivi o i prefestivi.

È inoltre prevista la rimozione dei veicoli eventualmente lasciati nelle aree interessate dal divieto. Fanno eccezione i mezzi della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori.

Lavori Acea sulla Tiberina: cosa devono sapere gli automobilisti

Gli interventi riguardano l’allaccio alla rete idrica e sono indicati nell’ordinanza come lavori Acea, per i quali la società Romana Condotte ha richiesto la temporanea modifica della disciplina del traffico.

L’impresa esecutrice dovrà installare la segnaletica provvisoria, indicare gli eventuali percorsi alternativi e garantire l’accesso ai mezzi di soccorso nell’area di cantiere. I segnali relativi al divieto di sosta dovranno essere collocati almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore delle limitazioni.

Per chi percorre abitualmente la via Tiberina a Fiano Romano, le indicazioni principali sono quindi due: prestare attenzione al senso unico alternato nella fascia oraria 8:30-16:30, nei giorni previsti, e rispettare il divieto di sosta e fermata dalle 7:30 alle 17:30 nel tratto interessato.