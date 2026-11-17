Fiumicino, 16 novembre 2026 – Riceviamo e pubblichiamo

A Torrimpietra è una vera e propria odissea quotidiana per chi si mette al volante. L’apertura del cantiere sul ponte Rio Tre Denari, avviato lo scorso 28 settembre 2026, sta creando pesanti rallentamenti sulla SS1 Via Aurelia, ridotta ormai a un imbuto per gli automobilisti. Il restringimento della carreggiata, passata da due a una sola corsia di marcia, sta infatti provocando continui imbottigliamenti e pesanti disagi agli automobilisti.

Dopo la chiusura della scuola il Pagliaccetto, la rotonda ancora non realizzata e le infrastrutture ormai obsolete, ecco l’ennesimo disaggio per i cittadini. Invece di programmare interventi capaci di migliorare correttamente la viabilità, si ristringe la strada e tanti cari saluti al traffico!

Le criticità maggiori si registrano nelle ore di punta, al mattino e nel tardo pomeriggio, quando lunghe colonne di auto procedono a passo d’uomo. Il restringimento crea un effetto “collo di bottiglia” che allunga notevolmente i tempi di percorrenza e finisce per paralizzare anche le strade limitrofe, prese d’assalto da chi cerca percorsi alternativi.

A pagare il prezzo più alto di questa situazione non sono soltanto i pendolari, costretti a partire con largo anticipo e a subire lo stress di attese estenuanti nel traffico. Preoccupazione crescente si registra anche sul fronte della sicurezza e dei servizi essenziali: il rallentamento costante della circolazione rischia di ostacolare il passaggio tempestivo dei mezzi di soccorso e del trasporto pubblico locale, mentre i commercianti della zona lamentano un calo significativo della clientela, scoraggiata dalla difficoltà di raggiungere e attraversare il quartiere.

Accanto allo stress e alle difficoltà di passaggio emerge con forza una preoccupazione di natura ambientale e sanitaria. La presenza costante di centinaia di veicoli fermi in coda o impegnati in continue frenate e ripartenze a motore acceso sta provocando un drastico peggioramento della qualità dell’aria a livello locale. L’accumulo di gas di scarico, polveri sottili e ossidi di azoto, unito all’inquinamento acustico generato da motori e clacson, sta rendendo l’aria irrespirabile per chi abita nei palazzi affacciati sulla strada e per i commercianti della zona, costretti a tenere le finestre chiuse e a subire un evidente danno economico.

Tra i residenti e i pendolari cresce il malcontento, alimentato soprattutto dalla mancanza di informazioni chiare sulla durata dei lavori o del provvedimento. «Ogni giorno perdiamo almeno un’ora in più per percorrere poche centinaia di metri», lamentano diversi automobilisti, chiedendo all’amministrazione comunale e agli enti competenti interventi rapidi per ripristinare al più presto la normale viabilità.