Fiumicino, 17 novembre 2026 – Assistenza per le pratiche del servizio idrico senza doversi recare agli sportelli territoriali di Acea. Il Comune di Fiumicino punta a prolungare per un altro anno la collaborazione con Acea Ato 2, garantendo la continuità del Punto di Contatto dedicato ai cittadini, situato presso gli uffici comunali di piazza G.B. Grassi 4. Il rinnovo del Protocollo d’Intesa è previsto da una proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale, con l’obiettivo di mantenere attivo un servizio particolarmente utile per le persone anziane e per chi ha difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali.

Acea a Fiumicino, dove si trova lo sportello e come funziona

Il Punto di Contatto Acea si trova all’interno degli uffici del Comune di Fiumicino, in piazza G.B. Grassi 4, e permette ai cittadini di ricevere informazioni e assistenza sulle pratiche relative al servizio idrico.

Attraverso le apparecchiature disponibili nella sede comunale, gli utenti possono collegarsi in videochiamata direttamente con gli operatori Acea, evitando di raggiungere fisicamente gli sportelli territoriali del gestore.

Il servizio prevede anche la presenza di personale comunale incaricato dell’accoglienza e del supporto, che aiuta i cittadini a utilizzare lo sportello digitale. Una modalità pensata soprattutto per chi ha poca familiarità con le piattaforme online o incontra difficoltà nell’accesso ai servizi telematici.

Sportello Acea, la collaborazione con il Comune prosegue per un altro anno

La proposta di rinnovo del Protocollo d’Intesa tra Comune di Fiumicino e Acea Ato 2 consentirà di proseguire il servizio per altri dodici mesi, mantenendo un punto di riferimento sul territorio per le esigenze legate alla gestione delle utenze idriche.

L’obiettivo dell’amministrazione è semplificare il rapporto tra cittadini e gestori dei servizi essenziali, riducendo gli spostamenti e facilitando l’accesso alle informazioni.

“Con il rinnovo di questo servizio confermiamo la volontà dell’Amministrazione di rendere più semplice il rapporto tra i cittadini e i gestori dei servizi essenziali”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

“Il Punto di Contatto Acea è un riferimento importante per il territorio, soprattutto per le persone anziane e per chi incontra difficoltà nell’utilizzo delle piattaforme digitali. Mantenere questo presidio significa ridurre gli spostamenti e garantire a tutti la possibilità di ricevere informazioni e supporto in modo semplice e diretto”.