Giovedì 19 novembre piogge al Nord, nevicate dai 1800 metri sulle Alpi e rovesci e temporali in Toscana, Umbria e Lazio; migliora dal pomeriggio.

Giovedì 19 novembre il tempo peggiora su gran parte d’Italia, con piogge al Nord, rovesci e temporali al Centro e precipitazioni su alcune regioni meridionali. Sulle Alpi sono previste nevicate dai 1800 metri, mentre il miglioramento arriverà dal pomeriggio a partire dai settori occidentali del Nord.

Il peggioramento di giovedì

Al Nord il cielo sarà molto nuvoloso fin dal mattino, con piogge sparse e neve in montagna. Le temperature resteranno stazionarie, con massime comprese tra 11 e 16°C. Dal pomeriggio le condizioni miglioreranno rapidamente, iniziando da ovest.

Al Centro sono attesi rovesci e temporali su Toscana, Umbria e Lazio. Sull’Adriatico i fenomeni saranno più deboli e intermittenti, mentre anche in quest’area il tempo tenderà a migliorare nel pomeriggio. Le massime oscilleranno tra 17 e 21°C.

Al Sud i rovesci interesseranno Sardegna, Campania, alta Calabria e Basilicata. Sulle altre zone prevarrà una maggiore variabilità, con temperature stazionarie e valori massimi tra 20 e 25°C.

Venerdì torna maggiore stabilità

Venerdì 20 novembre il tempo sarà nel complesso più stabile e abbastanza soleggiato. Al Nord resteranno possibili disturbi sulle Alpi occidentali e nebbie mattutine in pianura; al Centro foschie e nebbie potranno interessare le valli interne.

Al Sud il cielo sarà in prevalenza sereno, salvo una variabilità locale sulla Sardegna e sul basso Tirreno. Le temperature resteranno stabili: tra 11 e 16°C al Nord, 17 e 21°C al Centro e 20 e 25°C al Sud.