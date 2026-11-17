Giovedì piogge e temporali al Centro-Sud, neve sulle Alpi: migliora dal pomeriggio
Giovedì 19 novembre piogge al Nord, nevicate dai 1800 metri sulle Alpi e rovesci e temporali in Toscana, Umbria e Lazio; migliora dal pomeriggio.
Giovedì 19 novembre il tempo peggiora su gran parte d’Italia, con piogge al Nord, rovesci e temporali al Centro e precipitazioni su alcune regioni meridionali. Sulle Alpi sono previste nevicate dai 1800 metri, mentre il miglioramento arriverà dal pomeriggio a partire dai settori occidentali del Nord.
Il peggioramento di giovedì
Al Nord il cielo sarà molto nuvoloso fin dal mattino, con piogge sparse e neve in montagna. Le temperature resteranno stazionarie, con massime comprese tra 11 e 16°C. Dal pomeriggio le condizioni miglioreranno rapidamente, iniziando da ovest.
Al Centro sono attesi rovesci e temporali su Toscana, Umbria e Lazio. Sull’Adriatico i fenomeni saranno più deboli e intermittenti, mentre anche in quest’area il tempo tenderà a migliorare nel pomeriggio. Le massime oscilleranno tra 17 e 21°C.
Al Sud i rovesci interesseranno Sardegna, Campania, alta Calabria e Basilicata. Sulle altre zone prevarrà una maggiore variabilità, con temperature stazionarie e valori massimi tra 20 e 25°C.
Venerdì torna maggiore stabilità
Venerdì 20 novembre il tempo sarà nel complesso più stabile e abbastanza soleggiato. Al Nord resteranno possibili disturbi sulle Alpi occidentali e nebbie mattutine in pianura; al Centro foschie e nebbie potranno interessare le valli interne.
Al Sud il cielo sarà in prevalenza sereno, salvo una variabilità locale sulla Sardegna e sul basso Tirreno. Le temperature resteranno stabili: tra 11 e 16°C al Nord, 17 e 21°C al Centro e 20 e 25°C al Sud.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Intensa perturbazione giovedì con nubifragi e venti a 100km/h