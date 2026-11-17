Uniti dall’amore e dal desiderio di cambiare vita, i protagonisti di Grand Theft Auto VI ricordano i leggendari Bonnie e Clyde

Roma, 17 novembre 2026 – Due innamorati, una pistola e un’America da conquistare. O forse dalla quale scappare. C’è qualcosa di profondamente americano nella storia di Lucia Caminos e Jason Duval, i protagonisti di Grand Theft Auto VI, il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games in uscita il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Lei ha conosciuto il carcere e vuole lasciarsi il passato alle spalle. Lui è un ex soldato che, dopo aver tentato di rimettere ordine nella propria vita, è tornato a frequentare criminali e trafficanti. Insieme inseguono un’esistenza migliore, in un mondo dove il denaro sembra essere l’unica strada per ottenere la libertà.

La loro storia richiama inevitabilmente quella di Bonnie Parker e Clyde Barrow, la coppia di fuorilegge che negli anni Trenta attraversò gli Stati Uniti della Grande Depressione tra rapine, inseguimenti e fughe dalla polizia. Quasi un secolo dopo, il mito degli amanti criminali torna a vivere tra le spiagge di Vice City, le autostrade della Florida e i grattacieli di un’America ossessionata dalla ricchezza.

Ma chi sono davvero Lucia e Jason? E perché Rockstar ha deciso di affidare proprio a loro il racconto del nuovo Grand Theft Auto?

Chi è Lucia Caminos, la donna che vuole cambiare il proprio destino

Lucia Caminos è una donna abituata a combattere. Letteralmente. Secondo la biografia pubblicata da Rockstar Games, suo padre le ha insegnato a difendersi fin da quando era bambina. Una capacità che l’ha accompagnata durante un’esistenza segnata da difficoltà e violenza.

Finita nel penitenziario dello Stato di Leonida dopo aver combattuto per difendere la propria famiglia, Lucia riesce a ottenere la libertà e decide di non commettere nuovamente gli stessi errori.

Il suo obiettivo è semplice: costruirsi una vita migliore, quella che sua madre aveva sempre sognato fin dai tempi trascorsi a Liberty City, la metropoli immaginaria ispirata a New York.

Ma Lucia non crede alle promesse facili. Non vuole aspettare che la fortuna cambi il suo destino: intende prendere in mano la situazione, anche a costo di tornare a muoversi ai margini della legge.

È proprio questa contraddizione a definire il personaggio: una donna che desidera liberarsi dal passato criminale, ma che vede nel crimine una possibile scorciatoia verso il futuro che sogna.

Lucia rappresenta inoltre una svolta per la serie. Non perché sia la prima donna comparsa in un Grand Theft Auto, ma perché diventa una delle due figure centrali di una storia principale moderna della saga, tradizionalmente dominata da protagonisti maschili.

Chi è Jason Duval, l’ex soldato diventato criminale

Se Lucia sogna di conquistare il proprio posto nel mondo, Jason Duval sembra desiderare soprattutto una vita tranquilla. Un obiettivo che, almeno per il momento, continua a sfuggirgli.

Cresciuto circondato da truffatori e piccoli criminali, Jason ha cercato di allontanarsi da quell’ambiente entrando nell’esercito americano. L’esperienza militare, tuttavia, non è bastata a garantirgli un nuovo inizio.

Dopo il servizio nelle forze armate si è trasferito nelle Leonida Keys, l’arcipelago ispirato alle Florida Keys, dove lavora per alcuni trafficanti di droga locali.

Tra questi figura Brian Heder, un contrabbandiere di vecchia data che gli permette di abitare gratuitamente in una delle sue proprietà in cambio di favori e piccoli incarichi criminali.

Jason vive così in una condizione sospesa: vorrebbe lasciarsi alle spalle un ambiente che conosce fin troppo bene, ma continua a dipendere proprio da quel mondo per sopravvivere.

L’incontro con Lucia potrebbe offrirgli l’occasione di cambiare tutto. Oppure trascinarlo in guai ancora peggiori.

GTA 6, perché Lucia e Jason ricordano Bonnie e Clyde

Il parallelo con Bonnie e Clyde non nasce soltanto dal fatto che i protagonisti siano una coppia coinvolta in attività criminali.

La vicenda sembra riprendere alcuni degli elementi che hanno trasformato i due fuorilegge americani in un mito popolare: l’amore vissuto come alleanza contro il mondo, la fuga dalle autorità, il desiderio di denaro e la convinzione che una vita diversa sia sempre possibile, purché si abbia il coraggio di rischiare.

Bonnie Parker e Clyde Barrow divennero celebri durante la Grande Depressione, quando le loro rapine e gli scontri con la polizia alimentarono una leggenda destinata a sopravvivere alla loro morte, avvenuta nel 1934 durante un’imboscata in Louisiana.

Il cinema avrebbe poi contribuito a trasformarli in simboli della ribellione, soprattutto con il film Gangster Story del 1967, interpretato da Warren Beatty e Faye Dunaway.

Lucia e Jason sembrano raccogliere idealmente quella eredità, trasportandola nell’America del XXI secolo.

La differenza è il contesto. Non più le campagne impoverite degli anni Trenta, ma una Florida contemporanea fatta di lusso ostentato, social network, locali notturni, criminalità organizzata e disuguaglianze.

Il richiamo a Bonnie e Clyde è una chiave di lettura narrativa, non la conferma che Rockstar abbia riprodotto la loro storia. E, soprattutto, non significa che i due protagonisti siano destinati a condividere la stessa fine.

Un colpo finito male e una cospirazione criminale: la trama di GTA 6

Rockstar ha già rivelato il punto di partenza della storia.

Jason e Lucia si ritrovano coinvolti in una cospirazione criminale che attraversa l’intero Stato di Leonida dopo che un colpo apparentemente semplice va storto.

Da quel momento, i due sono costretti a fidarsi l’uno dell’altra per sopravvivere. Il loro rapporto diventa così un elemento centrale di una vicenda che promette di intrecciare criminalità, sentimenti e lotte per il potere.

Non si tratta più soltanto di accumulare denaro o scalare le gerarchie del mondo criminale. Al centro della storia c’è una domanda più personale: fino a che punto ci si può fidare della persona che si ama, quando ogni scelta può mettere a rischio la propria libertà?