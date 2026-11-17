Roma, 17 novembre 2026 – Tredici anni di attesa stanno per terminare. Grand Theft Auto VI arriverà giovedì 19 novembre 2026, riportando milioni di giocatori nelle strade di Vice City, la metropoli immaginaria ispirata a Miami, questa volta attraverso la storia di Lucia Caminos e Jason Duval, una coppia criminale alle prese con il lato più oscuro del sogno americano.

Dopo rinvii, indiscrezioni e un’attesa che ha attraversato più di una generazione di console, Rockstar Games si prepara a pubblicare uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni.

Ma a che ora sarà effettivamente possibile iniziare a giocare in Italia? E soprattutto, cosa bisogna fare per avere GTA 6 pronto allo scoccare della mezzanotte?

GTA 6, a che ora esce in Italia: la data e l’orario ufficiale

La risposta arriva direttamente da Rockstar Games: GTA 6 sarà giocabile dalle ore 00:00 di giovedì 19 novembre 2026, ora italiana.

Significa che basterà attendere la mezzanotte tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre per poter avviare il gioco sulle console compatibili, purché il download e l’installazione siano già stati completati.

L’orario è stato confermato anche dall’assistenza ufficiale PlayStation, che indica la mezzanotte locale come momento di sblocco. La stessa regola si applica alle console Xbox Series X|S.

Non si tratta quindi di un lancio mondiale simultaneo: GTA 6 sarà disponibile allo scoccare della mezzanotte nei diversi fusi orari. I giocatori della Nuova Zelanda, per esempio, potranno iniziare l’avventura prima di quelli europei e americani.

Per chi vive in Italia, tuttavia, il riferimento è uno soltanto: la notte tra il 18 e il 19 novembre.

GTA 6, il download è già disponibile: come funziona il precaricamento

Per evitare di trascorrere le prime ore del lancio in attesa che la console completi il download, Rockstar ha messo a disposizione il cosiddetto preload, cioè il precaricamento anticipato dei file di gioco.

La procedura è disponibile dal 10 novembre 2026 per chi ha acquistato GTA 6 in formato digitale su PlayStation 5 o Xbox Series X|S.

Su PS5 il download può essere avviato dalla Raccolta giochi, selezionando il titolo preordinato e verificando che il precaricamento sia attivo. È possibile anche abilitare i download automatici e lasciare la console connessa a Internet in modalità di riposo.

Su Xbox il procedimento è analogo: dopo aver acquistato il gioco, è possibile scaricarlo in anticipo attraverso la propria raccolta, utilizzando le opzioni di installazione e aggiornamento della console.

Il precaricamento permette di avere i file già presenti nella memoria, ma non consente di giocare prima dell’uscita ufficiale. Il titolo rimarrà bloccato fino alla mezzanotte del 19 novembre.

Quanto spazio occupa GTA 6? Servono fino a 212 GB

È uno degli aspetti più importanti da verificare prima del lancio.

Secondo i requisiti ufficiali comunicati da Rockstar Games, Grand Theft Auto VI richiederà fino a 212 GB di spazio disponibile, a seconda della console utilizzata.

Una dimensione particolarmente impegnativa, soprattutto per chi possiede una console con la memoria già occupata da numerosi videogiochi.

Per evitare problemi durante l’installazione, il consiglio è controllare subito la capacità residua del sistema e, se necessario, eliminare giochi inutilizzati oppure trasferire quelli compatibili su un’unità di archiviazione esterna.

Su PlayStation 5 lo spazio disponibile può essere verificato entrando nelle Impostazioni e selezionando la voce Memoria di archiviazione. Su Xbox è possibile gestire lo spazio attraverso le impostazioni di archiviazione della console.

Conviene inoltre lasciare un margine di memoria libero per eventuali aggiornamenti.

Chi non ha ancora avviato il precaricamento dovrebbe farlo prima della notte del lancio: con un download di queste dimensioni, il tempo necessario dipenderà dalla velocità effettiva della connessione Internet.

GTA 6, su quali console si potrà giocare dal 19 novembre?

Al debutto, Grand Theft Auto VI sarà disponibile esclusivamente sulle console dell’attuale generazione:

PlayStation 5, comprese le varianti Digital Edition e PS5 Pro;

Xbox Series X;

Xbox Series S.

GTA 6 non sarà disponibile al lancio su PlayStation 4, Xbox One o PC.

Chi possiede una console della precedente generazione non potrà quindi acquistare e avviare il nuovo capitolo della saga.

Per quanto riguarda i computer, Rockstar non ha annunciato una data ufficiale per un’eventuale versione PC. Il lancio del 19 novembre resta riservato alle piattaforme PlayStation e Xbox indicate dalla società.

GTA 6, attenzione alla versione fisica: nella scatola non c’è il disco

Un’altra particolarità riguarda chi preferisce acquistare i videogiochi nei negozi.

La versione fisica di GTA 6 distribuita per il lancio contiene un codice per scaricare il gioco, non un disco. Lo specificano sia Rockstar Games sia il supporto ufficiale PlayStation.

Le confezioni sono disponibili dal 12 novembre, proprio per consentire agli acquirenti di riscattare il codice e iniziare il download prima dell’uscita.

Acquistare una copia in scatola, dunque, non significa evitare il trasferimento dei 212 GB necessari all’installazione. Anche in questo caso sarà indispensabile disporre di una connessione Internet e di memoria sufficiente.

Una scelta che riflette la crescente centralità della distribuzione digitale nell’industria videoludica.

GTA 6 sarà in italiano?

Anche su questo punto sono arrivate indicazioni ufficiali.

Secondo la pagina di assistenza PlayStation, Grand Theft Auto VI supporterà testi e sottotitoli in italiano, mentre il doppiaggio sarà in lingua inglese.

Una soluzione che permette di seguire la storia di Lucia e Jason nella propria lingua, mantenendo le voci originali dei personaggi e l’ambientazione americana.

Per il resto, l’attesa è ormai agli sgoccioli. A tredici anni dall’uscita di GTA V, Rockstar si prepara a riportare i giocatori in un universo fatto di criminalità, ambizioni e contraddizioni americane.