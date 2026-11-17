Roma, 17 novembre 2026 – C’è chi prende ferie per partire, chi per riposarsi e chi per trascorrere qualche giorno con la famiglia. E poi c’è chi, almeno secondo gli indizi raccolti dai dati sulle assenze dal lavoro, potrebbe aver deciso di restare a casa davanti alla console. Il motivo ha un nome preciso: Grand Theft Auto VI, il videogioco di Rockstar Games atteso da tredici anni, che arriverà giovedì 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A due giorni dal lancio, l’Italia ha già conquistato un primato curioso: le ferie prenotate per il 19 novembre sono aumentate del 91% rispetto allo stesso giovedì del 2025, più che in qualsiasi altro Paese preso in esame. A rivelarlo è un’analisi di Remote, società internazionale specializzata nella gestione delle risorse umane e delle buste paga, che ha confrontato le assenze programmate dai lavoratori presenti sulla propria piattaforma.

Un risultato che racconta quanto l’attesa per GTA 6 abbia superato i confini dell’intrattenimento, entrando nelle conversazioni quotidiane e, probabilmente, anche nell’organizzazione delle giornate lavorative.

GTA 6, l’Italia guida la classifica mondiale delle ferie

Il dato italiano supera nettamente quello degli altri Paesi monitorati. Al secondo posto si trova l’India, dove le prenotazioni di ferie registrano un incremento del 60%, seguita dall’Irlanda con il 57%. Più indietro la Spagna (+44%), il Regno Unito (+42%), il Portogallo (+39%) e la Francia (+35%). Sorprende soprattutto il confronto con gli Stati Uniti, patria della saga e sede di Rockstar Games, dove l’aumento si ferma al 7%. In Canada, invece, la crescita è appena dell’1%.

A livello globale, le ferie prenotate per il giorno del lancio risultano superiori del 32% rispetto allo stesso giovedì dell’anno precedente. Per avere un termine di paragone, secondo Remote l’incremento medio osservato in una normale giornata lavorativa è del 5%.

Quello del 19 novembre rappresenta il picco più elevato registrato nel 2026 tra le 139 giornate lavorative analizzate, escluse le settimane caratterizzate dalle principali festività.

Non soltanto giovani: anche la finanza si prepara a GTA 6

L’aspetto più interessante emerge osservando chi ha prenotato le ferie. L’incremento maggiore riguarda i lavoratori della Generazione Z, con un aumento del 97% rispetto all’anno precedente. Tra gli uomini appartenenti alla stessa generazione, la crescita arriva al 120%.

Ma la sorpresa riguarda soprattutto le professioni. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non sono gli informatici a guidare la classifica. Tra i dipendenti dei reparti aziendali identificati da Remote, quelli della finanza registrano un aumento del 104% delle assenze programmate. Seguono il marketing (+75%), lo sviluppo prodotto (+56%) e l’assistenza clienti (+53%). I reparti di ingegneria e informatica si fermano al 22%.

I dati professionali riguardano soltanto la parte del campione per cui Remote dispone dell’informazione sul reparto di appartenenza. Restano comunque un’indicazione interessante di quanto il fenomeno non sia limitato agli ambienti tradizionalmente associati al mondo dei videogiochi.

Un giorno non basta: c’è chi prenota anche il venerdì

Per alcuni lavoratori, almeno a giudicare dalla distribuzione delle assenze, una sola giornata libera potrebbe non essere sufficiente.

Secondo l’analisi, quasi una prenotazione su tre tra quelle che comprendono il 19 novembre include anche venerdì 20. Una scelta che consente di collegare due giorni di ferie al fine settimana, ottenendo quattro giorni consecutivi lontano dall’ufficio.

Non è l’unico segnale. Anche il venerdì successivo all’uscita registra un incremento del 17% rispetto all’anno precedente.

Il fenomeno supera persino quello rilevato da Remote in occasione di altri grandi lanci videoludici. Tra i titoli esaminati dal 2022, Battlefield 6 aveva registrato un aumento delle ferie del 23%, mentre Hollow Knight: Silksong si era fermato al 16%. GTA 6, con il suo 32% globale, si colloca davanti a entrambi.

Ma quanti chiedono davvero ferie per GTA 6?

C’è però un dettaglio fondamentale per interpretare correttamente i numeri. L’aumento delle ferie coincide con l’uscita del videogioco, ma non significa necessariamente che tutte le assenze siano state programmate per giocare.

Lo riconosce la stessa Remote. Soltanto una nota su 170 tra quelle associate alle ferie del giorno del lancio contiene un riferimento esplicito a GTA, Grand Theft Auto, Vice City, Leonida o Rockstar.

L’analisi, basata sui dati disponibili al 5 novembre, riguarda inoltre i dipendenti a tempo pieno gestiti attraverso la piattaforma della società, non l’intera popolazione lavorativa italiana. Il primato dell’Italia si riferisce quindi all’incremento percentuale osservato in questo campione e non al numero assoluto di persone che hanno chiesto ferie.

Resta il dato di costume. Tredici anni dopo l’uscita di GTA V, arrivato nel settembre 2013, il ritorno della saga è diventato un appuntamento che attraversa generazioni, professioni e Paesi.