L’Emporio Solidale “Enzo Crialesi” apre le porte ai ragazzi con disabilità per esperienze pratiche e formative. L’obiettivo è favorire autonomia e inserimento lavorativo

Ladispoli, 17 novembre 2026 – L’inclusione sociale a Ladispoli compie un salto di qualità e sceglie di superare i confini della stagione balneare per diventare un impegno strutturale, attivo dodici mesi l’anno. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto durante l’estate con i sei tirocini attivati presso la spiaggia inclusiva “In Onda”, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Grando rilancia il proprio impegno sul fronte delle politiche sociali, trasformando un’esperienza stagionale in un modello stabile di crescita e autonomia per i giovani con disabilità del territorio.

Ladispoli, dalla spiaggia inclusiva “In Onda” ai nuovi percorsi di formazione

Il progetto, promosso e sostenuto con determinazione dall’Assessorato ai Servizi Sociali retto da Gabriele Fargnoli, punta a rinnovare profondamente il concetto stesso di assistenza domiciliare. L’obiettivo non è più soltanto quello di garantire un supporto quotidiano, ma di arricchire i servizi con esperienze pratiche, formative e altamente personalizzate, cucite attorno alle reali inclinazioni, capacità e aspirazioni di ciascun ragazzo.

Il primo, significativo tassello di questa nuova fase porta la firma della Cooperativa Sociale Cassiavass, che ha recentemente siglato una preziosa collaborazione con la Caritas Diocesana di Porto-Santa Rufina. Il cuore operativo di questa sinergia è l’Emporio Solidale “Enzo Crialesi”, un luogo simbolo di vicinanza e aiuto concreto per le famiglie in difficoltà della città, che oggi apre le proprie porte anche come palestra di vita e di lavoro.

Emporio Solidale “Enzo Crialesi”, tirocini e attività per i giovani con disabilità

All’interno dell’Emporio, i partecipanti avranno modo di confrontarsi con le dinamiche reali di un ambiente lavorativo, dall’organizzazione delle merci alla gestione degli spazi, fino all’accoglienza e alle attività pratiche quotidiane. Non si tratta di un semplice inserimento standardizzato, bensì di un percorso di formazione al lavoro costruito su misura.

Ogni ragazzo sarà infatti affiancato individualmente dagli operatori specializzati della cooperativa, in un contesto protetto che rispetta i tempi, le sensibilità e le potenzialità di ognuno, favorendo l’acquisizione di nuove competenze relazionali e professionali.

La scelta dell’Emporio Solidale “Enzo Crialesi” assume inoltre un forte valore simbolico, chi riceve supporto diventa a sua volta parte attiva di una rete di solidarietà, contribuendo al bene comune e rafforzando il proprio senso di autostima e appartenenza alla comunità cittadina. Un circolo virtuoso che dimostra come il territorio, quando fa squadra tra istituzioni, terzo settore e realtà diocesane, sappia generare opportunità autentiche.

Inclusione lavorativa a Ladispoli, Fargnoli: “Ogni porta che si apre è un passo verso l’autonomia”

L’auspicio dell’Amministrazione è che questa iniziativa funga da apripista per il coinvolgimento di altre realtà commerciali, associative e imprenditoriali di Ladispoli, creando una rete sempre più fitta di accoglienza.