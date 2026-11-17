Latina – Un laboratorio abusivo e un deposito clandestino dedicati alla fabbricazione e allo stoccaggio di ordigni artigianali sono stati individuati tra Latina e Veroli dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza. L’operazione, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, ha portato al sequestro complessivo di circa sei quintali di materiale esplosivo e all’arresto di un uomo, accusato di produzione e detenzione illegale di esplosivi.

Gli accertamenti, eseguiti inizialmente dal Gruppo delle Fiamme gialle pontine, hanno preso avvio dall’individuazione di un locale adibito alla lavorazione e alla conservazione dei manufatti pirotecnici, ricavato all’interno dell’autorimessa di un’abitazione del capoluogo.

Il primo blitz a Latina e le vendite online

Durante la perquisizione del garage di Latina, i finanzieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 1.948 bombe carta, 771 candelotti artigianali e 75 chilogrammi di polvere da sparo già miscelata, per un peso totale vicino alla mezza tonnellata di materiale esplodente. Dalle indagini è emerso che gli ordigni non venivano ceduti soltanto di persona, ma erano commercializzati anche attraverso piattaforme di e-commerce e spediti ai clienti mediante corriere. Nel corso dello stesso controllo sono stati inoltre sequestrati farmaci privi di autorizzazione in Italia e nell’Unione europea, anch’essi venduti illecitamente sul web.

Il responsabile è stato arrestato in flagranza per fabbricazione abusiva e detenzione illegale di prodotti esplosivi. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, accogliendo la richiesta della locale Procura, ha successivamente convalidato il provvedimento restrittivo.

Il deposito di Veroli e le garanzie procedurali

Il proseguimento dell’attività investigativa, sviluppato con il supporto dei militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Frosinone, ha permesso di risalire a un secondo immobile nella disponibilità dell’indagato situato a Veroli, in provincia di Frosinone. All’interno dell’abitazione i finanzieri hanno scoperto e sequestrato altri 95 chilogrammi di materiale esplosivo, con un provvedimento poi convalidato anche dal gip competente per territorio.