L'EVENTO
Magico Natale a Cerenova il 13 dicembre: Babbo Natale, laboratori e letture per bambini
Il 13 dicembre il Centro Polivalente ospita Babbo Natale, laboratori creativi e letture natalizie per una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie.
Cerveteri, 17 novembre 2026 – C’è un momento dell’anno in cui il tempo sembra rallentare, in cui i sogni prendono forma e l’aria si riempie di un profumo speciale fatto di festa, attesa e calore familiare. È la magia del Natale, pronta a riflettersi nello stupore degli occhi dei bambini e nella meraviglia dei cuori di tutti noi. Con questo spirito di condivisione e comunità, Marina di Cerveteri si prepara a vivere una giornata memorabile interamente dedicata alle famiglie e ai più piccoli. L’appuntamento da segnare in agenda è per domenica 13 dicembre, giorno in cui il Centro Polivalente di Via Luni a Cerenova si trasformerà in un vero e proprio villaggio incantato. L’evento, fortemente voluto e curato dall’Associazione Koinèt, gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri, confermando l’importanza di iniziative capaci di unire il territorio e offrire momenti di svago di alta qualità per la cittadinanza. Un programma ricco di emozioni per grandi e piccini.
Magico Natale a Cerenova: Babbo Natale, laboratori e letture per bambini
La giornata è stata pensata nei minimi dettagli per regalare sorrisi, abbracci e ricordi preziosi che resteranno scolpiti nel cuore. Il cuore pulsante dell’evento offrirà diverse attività imperdibili:
- L’Ufficio Postale di Babbo Natale: I bambini avranno l’occasione straordinaria di incontrare direttamente l’amato vecchietto con la barba bianca e consegnare la propria letterina. Un momento intimo e magico in cui affidare i propri desideri e sogni a mani esperte.
- Laboratori Natalizi e Piccoli Artigiani: Spazio alla creatività e alla manualità. I più piccoli potranno cimentarsi nella realizzazione di splendidi addobbi, riscoprendo il valore e la bellezza del “fare insieme” e dello spirito artigianale.
- Letture di Natale: Storie incantate prenderanno vita per cullare la fantasia, scaldare i cuori e trasportare l’intero pubblico in una dimensione fiabesca, ideale per riscoprire il piacere dell’ascolto e della narrazione condivisa.
Natale a Marina di Cerveteri, una giornata dedicata alle famiglie
Un’occasione per stringersi come comunità. Eventi come il Magico Natale a Marina di Cerveteri rappresentano molto più di semplici momenti di intrattenimento, sono occasioni fondamentali per rinsaldare i legami sociali, offrire ai bambini spazi di socializzazione sani e stimolanti e permettere alle famiglie di rallentare i ritmi frenetici della quotidianità per riscoprire la bellezza dello stare insieme.
L’Associazione Koinèt invita calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata di festa. Nel frattempo, l’organizzazione fa sapere che il programma dettagliato con tutti gli orari delle singole attività sarà presto reso disponibile presso il Centro Polivalente di Via Luni. Non resta che preparare le letterine, lasciarsi avvolgere dall’atmosfera festiva e accogliere la magia del Natale a Marina di Cerveteri.