Cerveteri, 17 novembre 2026 – C’è un momento dell’anno in cui il tempo sembra rallentare, in cui i sogni prendono forma e l’aria si riempie di un profumo speciale fatto di festa, attesa e calore familiare. È la magia del Natale, pronta a riflettersi nello stupore degli occhi dei bambini e nella meraviglia dei cuori di tutti noi. Con questo spirito di condivisione e comunità, Marina di Cerveteri si prepara a vivere una giornata memorabile interamente dedicata alle famiglie e ai più piccoli. L’appuntamento da segnare in agenda è per domenica 13 dicembre, giorno in cui il Centro Polivalente di Via Luni a Cerenova si trasformerà in un vero e proprio villaggio incantato. L’evento, fortemente voluto e curato dall’Associazione Koinèt, gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri, confermando l’importanza di iniziative capaci di unire il territorio e offrire momenti di svago di alta qualità per la cittadinanza. Un programma ricco di emozioni per grandi e piccini.