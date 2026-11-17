Fiumicino, 17 novembre 2026 – Sposarsi a Fiumicino in una location diversa dalla Casa comunale sarà possibile anche nei primi mesi del 2027. La Giunta comunale ha approvato la proroga fino al 31 marzo 2027 delle autorizzazioni per celebrare matrimoni e unioni civili nelle strutture del territorio già abilitate. Una decisione che garantisce la continuità delle celebrazioni nelle sedi esterne, in attesa di una nuova procedura per individuare ulteriori spazi o confermare quelli attualmente autorizzati. Restano invariate anche le tariffe: 550 euro per i residenti e 1.100 euro per i non residenti.