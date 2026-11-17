CELEBRAZIONI
Matrimoni a Fiumicino, confermate le location esterne fino al 2027: tariffe e novità
Le coppie potranno continuare a celebrare matrimoni e unioni civili nelle strutture già autorizzate. Il Comune prepara un nuovo avviso per ampliare le sedi disponibili
Fiumicino, 17 novembre 2026 – Sposarsi a Fiumicino in una location diversa dalla Casa comunale sarà possibile anche nei primi mesi del 2027. La Giunta comunale ha approvato la proroga fino al 31 marzo 2027 delle autorizzazioni per celebrare matrimoni e unioni civili nelle strutture del territorio già abilitate. Una decisione che garantisce la continuità delle celebrazioni nelle sedi esterne, in attesa di una nuova procedura per individuare ulteriori spazi o confermare quelli attualmente autorizzati. Restano invariate anche le tariffe: 550 euro per i residenti e 1.100 euro per i non residenti.
Matrimoni e unioni civili a Fiumicino: cosa cambia fino al 31 marzo 2027
Il provvedimento consente alle coppie di continuare a scegliere, per la celebrazione del matrimonio civile o dell’unione civile, le strutture esterne alla Casa comunale che hanno già ottenuto l’autorizzazione.
La proroga avrà validità fino al 31 marzo 2027 e permetterà di mantenere operative le sedi esistenti mentre l’amministrazione comunale avvierà una nuova manifestazione di interesse.
L’obiettivo è individuare altri luoghi idonei alle celebrazioni, oltre a valutare la conferma di quelli già disponibili, ampliando le possibilità di scelta per chi desidera sposarsi sul territorio.
Quanto costa sposarsi a Fiumicino: le tariffe per residenti e non residenti
La delibera conferma gli importi previsti per le celebrazioni nelle sedi autorizzate esterne alla Casa comunale. Le tariffe restano differenziate in base alla residenza:
- 550 euro per i residenti;
- 1.100 euro per i non residenti.
Si tratta delle tariffe comunali per la celebrazione di matrimoni e unioni civili nelle strutture autorizzate. Il provvedimento non introduce aumenti rispetto agli importi già previsti.
Nuove location per matrimoni a Fiumicino: in arrivo una manifestazione di interesse
La proroga rappresenta anche un passaggio verso una possibile estensione delle sedi disponibili. Il Comune intende infatti avviare una nuova manifestazione di interesse rivolta a strutture e spazi privati caratterizzati da particolare valore storico, culturale, ambientale e turistico.
L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio del territorio, offrendo alle coppie la possibilità di celebrare il proprio matrimonio o l’unione civile in luoghi rappresentativi dell’identità locale.
La nuova procedura potrà consentire sia l’individuazione di ulteriori location sia la conferma delle strutture già autorizzate. Al momento, tuttavia, non sono state comunicate le date di pubblicazione dell’avviso né l’elenco delle eventuali nuove sedi.
Fino al 31 marzo 2027 resteranno quindi valide le autorizzazioni esistenti, con le tariffe confermate dalla Giunta comunale.