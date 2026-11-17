Roma – Sono stati comunicati dalla Federnuoto i nomi degli atleti azzurri che parteciperanno alla 18esima edizione dei Mondiali in Vasca Corta , che si svolgeranno dall’1 al 6 dicembre 2026 al National Aquatics Center di Pechino . Sono stati iscritti oltre 1000 nuotatori provenienti da più di 200 Paesi impegnati in 45 gare che sono in calendario in sei giornate, con batterie alle 3.00 italiane e semifinali e finali dalle 12.00 in diretta su Raisport.

La squadra sarà seguita dallo staff guidato dal capo delegazione Marco Bonifazi e dalla dirigente Laura Del Sette e composto dal direttore tecnico Cesare Butini, dai tecnici Gianluca Belfiore, Alberto Burlina, Cesare Casella, Stefano Franceschi, Matteo Giunta, Thomas Maggiora, Mirko Nozzolillo, Claudio Rossetto, dal medico Tiziana Balducci, dai fisioterapisti Paola Moreschi e Amirante Stefano e dall’addetto stampa Valerio Salvati.

A margine della convocazione, ha parlato il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, Cesare Butini, che propone una valutazione ampia, come riporta federnuoto.it: “Il campionato assoluto appena concluso ci ha regalato splendide emozioni e, malgrado le assenze illustri di Curtis, Bottazzo e Ceccon, ci sono state prestazioni di altissimo livello tecnico (leggi qui) . Oltre agli atleti che hanno ottenuto il pass per i mondiali di Pechino, mi piace rimarcare l’impegno e le prestazioni di Gabriele Mancini che, malgrado fosse consapevole dell’impossibilità di una convocazione nelle sue gare a causa del nostro criterio di selezione, ha ottenuto notevoli prestazioni sia nei 50 che nei 100 rana ottenendo il tempo limite richiesto dalla FIN. Oltre ai grandi risultati, ottenuti in inizio di stagione, mi ha colpito in modo positivo la determinazione con cui parte dei nostri giovani nuotatori e nuotatrici, hanno affrontato la manifestazione; Volpe, Barbotti, Leoni, Spediacci, con le loro prestazioni, meritano la nazionale assoluta a partire da questa stagione agonistica. Dobbiamo molto di tutto questo all’impegno delle nostre società e alla professionalità dei tecnici sociali. Ora non possiamo sederci ma dobbiamo continuare a lavorare sodo, individuando obiettivi sempre più ambiziosi e strategie nuove per ottenerli, al fine di mantenere il ruolo di protagonisti nel panorama natatorio internazionale”.