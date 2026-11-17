Roma, 17 novembre 2026 – Roma potrebbe rivedere le regole sui monopattini elettrici in sharing, fino a valutare l’eventuale eliminazione del servizio. È quanto emerge dalla risposta del sindaco Roberto Gualtieri alla lettera pubblica di Maria Cristina, Maria Laura e Roberta Cervellati, figlie del fisico Roberto Cervellati, morto dopo essere stato investito da un monopattino. Il primo cittadino ha annunciato la costituzione di una commissione indipendente di esperti di sicurezza stradale e mobilità sostenibile, chiamata a esaminare i dati sugli incidenti e a valutare se mantenere, modificare o eliminare il servizio di noleggio dei monopattini nella Capitale. Una decisione non è ancora stata presa, ma il sindaco ha assicurato che le valutazioni saranno condotte in tempi rapidi.

Monopattini a Roma, Gualtieri valuta lo stop allo sharing: cosa può cambiare

La novità principale riguarda l’istituzione di una commissione composta da esperti indipendenti, con competenze specifiche sui monopattini elettrici e sui velocipedi. Il gruppo di lavoro dovrà analizzare i dati sull’incidentalità, esaminare la letteratura scientifica e confrontare l’esperienza delle città che hanno già eliminato il servizio di sharing.

L’obiettivo sarà individuare le soluzioni più efficaci per migliorare la sicurezza sulle strade della Capitale, considerando sia i benefici sia le possibili conseguenze di un eventuale divieto dei monopattini a noleggio: “Questo lavoro dovrà concludersi in tempi rapidi, perché i suoi risultati possano tradursi immediatamente in scelte concrete sulla disciplina del servizio e sulle regole che i gestori sono tenuti a rispettare”, ha spiegato Gualtieri.

La valutazione comprenderà anche un possibile effetto dell’eliminazione dello sharing: l’aumento dei monopattini privati in circolazione, sui quali l’amministrazione comunale dispone di strumenti di controllo differenti e più limitati.

Monopattini privati e a noleggio, quali sono le regole a Roma

Nella lettera alle figlie del professore, il sindaco ha chiarito una distinzione fondamentale tra i monopattini privati e quelli utilizzati attraverso i servizi di noleggio: “Il monopattino che ha investito vostro padre era privato. Questi mezzi sono disciplinati dalla normativa nazionale e il Comune non ha il potere di disporne un divieto generale; non può ritirarli dalla circolazione. Roma Capitale può invece intervenire sul servizio in sharing, stabilirne le condizioni e verificarne il rispetto”.

Per i monopattini in condivisione, il Campidoglio ha già introdotto specifiche prescrizioni di sicurezza. Tra queste figurano il limite di velocità elettronico di 20 km/h, ridotto a 6 km/h nelle zone più affollate e promiscue, oltre a requisiti relativi alle ruote, ai sistemi di frenatura e alla robustezza dei mezzi.

I monopattini in sharing devono inoltre essere assicurati, identificabili e tracciabili, così come gli utenti che li noleggiano, per i quali è prevista la maggiore età. Il nuovo avviso pubblico introduce ulteriori dotazioni di sicurezza, comprese misure per contrastare il trasporto di due persone sullo stesso monopattino e la messa a disposizione dei caschi.

“Questi sistemi consentono un controllo che sui monopattini privati è più difficile esercitare, soprattutto quando vengono modificati per superare i limiti di velocità. È una differenza che dobbiamo tenere presente, senza considerarla una risposta sufficiente alle vostre domande”, ha sottolineato il sindaco.

La morte di Roberto Cervellati e l’appello delle figlie al Campidoglio

L’annuncio arriva dopo la lettera pubblica indirizzata al sindaco dalle tre figlie di Roberto Cervellati, che hanno chiesto un intervento concreto sulla sicurezza dei monopattini elettrici affinché la morte del padre non resti senza conseguenze sul piano della prevenzione. Gualtieri ha espresso nuovamente il proprio cordoglio alla famiglia, riconoscendo il valore della richiesta: “Nessuna risposta può colmare il vuoto che ha lasciato. Ma la vostra richiesta che questa perdita non sia vana merita ascolto, rispetto e un impegno concreto”.

Il sindaco ha assicurato che l’ipotesi di eliminare lo sharing sarà valutata senza escludere preventivamente alcuna soluzione. La commissione dovrà inoltre individuare possibili nuove misure di sicurezza anche per i monopattini privati, comprese eventuali proposte normative da sottoporre al Governo e al Parlamento.

Quando arriverà la decisione sui monopattini a Roma

Al momento non è stato disposto alcun divieto generale dei monopattini in sharing a Roma. La possibilità di eliminare il servizio rappresenta una delle ipotesi che saranno esaminate dalla commissione indipendente annunciata dal Campidoglio.

“La vostra proposta sarà esaminata senza conclusioni precostituite. Mi impegno a rendere pubblici i risultati e a darvi conto delle scelte che assumeremo e delle loro ragioni”, ha assicurato il sindaco alle figlie di Cervellati.