L'APPROFONDIMENTO|
Patrimoniale. Perché molti Paesi l’hanno abolita: la lezione che arriva dall’Europa
Dalla Francia alla Germania, passando per la Svezia: negli ultimi decenni numerosi Stati hanno rinunciato alla tassa sui grandi patrimoni. Perché allora l’Italia torna a discutere di un’imposta che buona parte d’Europa ha scelto di abbandonare?
Roma, 16 novembre 2026 – Una casa non può attraversare la frontiera. Il suo proprietario sì, portando con sé residenza fiscale e capitali finanziari. E’ questo l’eterna dilemma che circonda il tabù della tassa patrimoniale, l’eterno dilemma della patrimoniale di cui il centro sinistra è tornato (o ha iniziato?) a discutere: lo Stato esercita il potere fiscale dentro un territorio, mentre la ricchezza più grande sa come spostarsi.
Eppure liquidare il dibattito con lo spauracchio della fuga dei milionari significa ignorare l’altra metà del problema. Secondo i dati della Banca d’Italia riferiti alla fine del 2025, il 10% più ricco delle famiglie italiane detiene il 60,6% della ricchezza netta nazionale, mentre alla metà meno abbiente resta appena il 7,2%. Davanti a una simile concentrazione, è inevitabile porsi il problema: come far contribuire di più chi possiede grandi patrimoni, spesso a fronte di redditi dichiarati relativamente modesti? La risposta, però, sta tutta nella tecnica fiscale. Tra un’imposta capace di generare risorse e un manifesto politico costoso — che spaventa i capitali e alla fine incassa poco — la differenza la fa il modo in cui la norma viene scritta.
Che cos’è la patrimoniale e perché in Italia esiste già a metà
La prima distinzione riguarda l’oggetto del prelievo. Un’imposta sul reddito colpisce quanto si guadagna ogni anno; una patrimoniale tassa lo stock di ricchezza accumulata. Può riguardare un singolo bene oppure il patrimonio netto (attività immobiliari e finanziarie meno i debiti) e può essere ordinaria o straordinaria, con effetti molto diversi sulle scelte di risparmio e investimento.
In Italia la patrimoniale viene spesso evocata come un tabù, ma imposte patrimoniali settoriali esistono già: l’Imu, ad esempio, grava sul possesso degli immobili, con l’esclusione dell’abitazione principale salvo determinate categorie catastali. Il vero nodo politico non è quindi introdurre un principio estraneo al nostro ordinamento, bensì passare da tributi che colpiscono quasi solo la ricchezza immobile e visibile a un prelievo generale e progressivo sull’intero patrimonio. Ed è esattamente qui che iniziano i problemi.
Perché molti Paesi l’hanno abolita: costi, scappatoie e beni invisibili
Negli ultimi trent’anni la patrimoniale è stata più volte sperimentata, ridimensionata e infine cancellata. Un rapporto Ocse del 2018 rilevava che i Paesi membri con un’imposta ricorrente sul patrimonio netto individuale erano scesi da dodici nel 1990 a quattro nel 2017. A sfilarsi, in tempi e modalità diverse, Irlanda, Austria, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Finlandia, Lussemburgo, Islanda, Svezia e Francia. Un campione non da poco.
I motivi di questa ritirata sono istruttivi: costi amministrativi elevati, difficoltà di accertamento, elusione e risultati redistributivi inferiori alle attese. Stimare ogni anno il valore reale di un’azienda non quotata, di una partecipazione societaria o di un’opera d’arte è infinitamente più complesso che leggere il saldo di un conto corrente. Per rendere la tassa politicamente accettabile o gestibile, i governi tendono così a introdurre esenzioni su determinate categorie di beni. Ma ogni esenzione diventa una via di fuga legale per i patrimoni più strutturati. Il risultato è spesso un’imposta ambiziosa negli annunci e facilmente perforabile nella pratica: costosa da gestire per lo Stato, semplice da aggirare per chi dispone di consulenti sofisticati e pesante soprattutto per chi detiene ricchezza immobiliare o facilmente tracciabile.
Francia: abolire l’ISF ha rilanciato gli investimenti?
Il caso francese mostra quanto sia complesso misurare gli effetti di queste scelte al di là degli slogan. Nel 2018 Emmanuel Macron ha sostituito l’imposta di solidarietà sulla fortuna (ISF) con l’IFI, limitata al solo patrimonio immobiliare, con l’obiettivo dichiarato di liberare capitali per le imprese e gli investimenti produttivi.
Il bilancio tracciato dal rapporto finale di France Stratégie nel 2023 è molto più sfumato della propaganda politica: emergono segnali positivi nella creazione di imprese nei settori più favoriti dalle riforme del capitale e qualche movimento nei rientri di imprenditori dall’estero, ma gli stessi ricercatori giudicano impossibile isolare l’effetto dell’abolizione dell’ISF da quello delle altre misure varate contemporaneamente, come la flat tax sui redditi finanziari e il taglio all’imposta sulle società. Sul fronte dei conti pubblici, invece, il conto è stato immediato e certo: 3,1 miliardi di euro di minori entrate già nel primo anno.
Svizzera: quando la patrimoniale funziona (ma non colpisce solo i miliardari)
La Svizzera smentisce l’idea che una tassa sulla ricchezza sia incompatibile con la competitività economica. Cantoni e comuni applicano un’imposta sul patrimonio netto delle persone fisiche con deduzioni e aliquote differenziate. Nel confronto Ocse riferito al 2016, il gettito raggiungeva circa l’1% del Pil, cinque volte lo 0,2% registrato dalla Spagna.
Dietro questo risultato, però, c’è una scelta che l’Ocse mette bene in evidenza: una base imponibile ampia, soglie di esenzione relativamente basse e una forte presenza di contribuenti facoltosi. La Svizzera dimostra che una patrimoniale può durare nel tempo e garantire entrate rilevanti, ma a una condizione: allargare la platea dei contribuenti. Esattamente il contrario della promessa politica di colpire soltanto una ristrettissima élite di super-ricchi.
Spagna: tassare le grandi fortune per frenare la concorrenza interna
Un approccio diverso arriva dalla Spagna, che accanto all’imposta regionale sul patrimonio ha introdotto un contributo statale di solidarietà sulle grandi fortune, dal quale si detrae quanto già pagato a livello locale. Nella prima raccolta del 2023, il nuovo prelievo ha incassato circa 623 milioni di euro da 12.010 contribuenti; sommato all’imposta sul patrimonio tradizionale, il gettito complessivo ha superato 1,868 miliardi di euro.
Una quota determinante di quelle risorse è arrivata proprio dalle regioni che avevano azzerato o ridotto il tributo locale, a partire da Madrid. Questo dimostra che un’imposta nazionale può funzionare come argine alla concorrenza fiscale interna e produrre gettito. Resta però aperto il bilancio economico complessivo: incassare risorse nel breve periodo non basta ancora a valutare l’impatto nel tempo su investimenti, crescita e disuguaglianza.
Fuga dei ricchi: quanto pesa davvero sull’economia?
Nel dibattito politico l’argomento decisivo contro ogni patrimoniale è sempre lo stesso: i ricchi se ne vanno e l’economia si ferma. Uno studio su dati amministrativi scandinavi, diffuso dal NBER e aggiornato nel gennaio 2026, aiuta a rimettere il fenomeno nelle giuste proporzioni. Secondo i ricercatori, l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota patrimoniale massima riduce di circa il 2% il numero dei contribuenti più facoltosi per effetto dei trasferimenti di residenza, con conseguenze visibili sulle aziende controllate da chi emigra. Tuttavia, l’impatto macroeconomico aggregato attraverso questo canale risulta molto contenuto: −0,02% sull’occupazione, −0,07% sugli investimenti e −0,10% sul valore aggiunto. Non sono percentuali trasferibili meccanicamente all’Italia, né misurano ogni possibile effetto della tassa, ma chiariscono un punto fondamentale: la mobilità dei grandi patrimoni è reale, ma trasformarla in un cataclisma economico automatico non regge alla prova dei numeri.
Patrimoniale in Italia: perché il disegno conta più dello slogan
Tirando le somme di queste esperienze che si capisce perché, in Italia, una patrimoniale scritta male rischierebbe di essere soltanto un disastro annunciato. Costoso sul piano amministrativo, perché richiederebbe controlli e valutazioni complesse che l’apparato fiscale fatica già oggi a garantire; costoso sul piano economico e politico, perché genererebbe allarme e fuga di capitali senza produrre il gettito promesso.
Se la soglia di esenzione viene fissata troppo in basso, si finisce per colpire il ceto medio-alto (già in difficoltà) e il risparmio già tassato; se la si alza ma si riempie la legge di deroghe per proteggere partecipazioni societarie, aziende di famiglia o strumenti finanziari, si svuota la base imponibile e si apre la strada all’elusione. A questo si aggiunge il nodo della liquidità: possedere un immobile o quote di un’impresa non significa avere ogni anno sul conto corrente il denaro liquido per pagare l’imposta.
Non a caso, una nota tecnica pubblicata dal Fondo monetario internazionale nel 2024 suggerisce ai Paesi avanzati una strada più pragmatica prima di avventurarsi in nuove imposte generali sulla ricchezza: rafforzare la tassazione dei redditi da capitale, a partire dalle plusvalenze, chiudere le scappatoie esistenti e intervenire sulle successioni per frenare la concentrazione dinastica dei patrimoni.
Per l’Italia, qualunque proposta seria dovrebbe partire da domande verificabili: chi pagherebbe davvero, quanto entrerebbe nelle casse dello Stato al netto delle reazioni dei contribuenti, quali imposte sul lavoro verrebbero ridotte, quali servizi finanziati e soprattutto quali benefici ne trarrebbe il ceto medio. Se non si trovano risposte strutturali ed efficace a queste domande, meglio che il dibattito si fermi qui. Prima di fare danni.